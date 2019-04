Stiri pe aceeasi tema

- Kuga este cel mai vandut SUV Ford la nivel european si al treilea model al gamei Ford in regiune la nivel de vanzari, dupa Fiesta si Focus. Clientii au achizitionat 153.800 de exemplare Kuga in 2018, contribuind la o crestere de peste 19% a vanzarilor de SUV-uri Ford in cursul anului trecut.

- Ford a prezentat noua generație Kuga. SUV-ul producatorului american are acum un design nou, un interior cu accesorii moderne, o gama bogata de tehnologii de siguranța și o serie de motorizari electrificate. Kuga va fi oferit in versiuni mild-hybrid, full-hybrid și plug-in hybrid, scrie Automarket.ro.

- Ford pregatește o serie de noutați in ceea ce privește electrificarea gamei, atat pentru autoturisme, cat și pentru vehiculele comerciale, pe drumul catre "o noua era a mobilitații". Constructorul american a anunțat ca modelele Fiesta și Focus vor primi versiuni mild hybrid, incepand de anul viitor.…

- Volvo XC90 este cel mai important model al constructorului suedez și a inregistrat deja vanzari de peste 320.000 de unitați de la lansarea sa inițiala. La mai bine de patru ani de la prezentarea noii generații, cel mai mare SUV din gama producatorului suedez primește un facelift cu o serie de imbunatațiri…

- Kia a anunțat in urma cu un an ca va lansa un nou SUV compact bazat pe Ceed, iar presa internaționala a descoperit ulterior ca modelul va primi numele Xceed. Cu numai cateva zile inainte de prezentarea oficiala programata pentru Salonul Auto de la Geneva din luna martie, constructorul asiatic a publicat…

- La sfarșitul lui 2018, Aston Martin a dezvaluit specificațiile tehnice ale motorului de pe hypercar-ul Valkyrie. Propulsorul V12 de 6.5 litri dezvolta 1.013 cai putere, cuplu de 740 Nm și 11.100 de rotații pe minute. Sistemul de propulsie al lui Aston Martin Valkyrie este insa unul hibrid, intrucat…

- Cea mai recenta evoluție a unui adevarat hot-hatch legendar, Golf GTI, poate fi comandata acum. Noul Golf GTI TCR, ultima versiune speciala a modelului din aceasta generatie, nu are vreo limita de productie, insa va exista pana cand pe piata va aparea noul Golf.

- Renuntarea la carnea de vita in favoarea altor surse de proteine ar putea salva milioane de vieti si ar reduce intr-o maniera spectaculoasa volumul gazelor cu efect de sera, au anuntat reprezentantii ONG-ului elvetian Forumul Economic Mondial (World Economic Forum - WEF), citati de AFP.Un…