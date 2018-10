Stiri pe aceeasi tema

- Venitul mediu lunar pe gospodarie s-a ridicat in trimestrul doi al anului la 4151 lei, in crestere cu 24,6% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce media pe persoana a fost de 1589 lei, in conditiile in care cheltuielile au reprezentat 85,7%, potrivit datelor INS.

- Numarul inmatricularilor de masini noi a facut un salt in luna august, fiind cu 137% mai mare decat in perioada similara a anului trecut, la un total de 28.546 unitati, in conditiile in care dealerii auto de pe piata locala se straduiesc sa livreze ultimele masini omologate sub vechiul standard…

- ♦ Apolodor Com Impex a intrat in insolventa in 2015, iar acum se afla in perioada de observatie, inainte de aprobarea sau respingerea unui plan de reorganizare ♦ Dupa 2015, majoritatea contractelor firmei Apolodor au fost incheiate cu jucatori din mediul privat, si nu cu firme de stat, ceea ce a asigurat…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), ce administreaza aeroporturile Henri Coanda (Otopeni) si Aurel Vlaicu (Baneasa), a finalizat primul semestru din acest an cu venituri de 440 de milioane de lei, cu 8,3% mai mari fata de perioada similara a anului trecut, potrivit oficialilor companiei. Cifra…

- In 230 de blocuri locative din capitala vor fi instalate contoare de ultima generație pentru masurarea consumului de energie termica a blocului. Lucrarile au inceput miercuri, 8 august, și vor dura in jur de șase saptamani, scrie IPN.

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape doua ori (83%) in luna iunie a acestui an, ajungand la 14,97 miliarde de lei, fata de 8,14 miliarde de lei in primele cinci luni al acestui an, potrivit datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Faţă de perioada…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, cauciuc prelucrat in suma de 762,6 milioane euro, o valoare cu 4,8% mai mare fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Importurile de cauciuc prelucrat…

- Ministerul de Finante confirma informatiile facute publice joi de CEEMarketWatch: deficitul bugetar s-a dublat si a ajuns la 1,61% din PIB. Adica 14,97 miliarde de lei, fata de 8,14 miliarde de lei in primele cinci luni al acestui an. Datele furnizate de CEEMarketWatch, joi, aratau ca deficitul bugetar…