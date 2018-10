Noua generatie BMW Seria 3 are preturi pentru Romania: start de la 39.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 8-14 octombrie 2018 Propark-Fundația pentru Arii Protejate invita la Saptamana Ariilor Protejate, eveniment care din anul 2018 se va desfașura la nivel național. Saptamana Ariilor Protejate este un concept prin care ariile protejate sunt promovate in randul publicului larg prin organizarea…

- Romania și Muntenegru se infrunta in aceasta seara in debutul "tricolorilor" din Liga Națiunilor. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la PRO TV, de la ora 21:45. live de la 21:45 » Romania - Muntenegru Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Romania: Tatarușanu - R. Benzar, Chiricheș,…

- Produsul Intern Brut in trimestrul II 2018 este mai mare cu 1,4% fata de trimestrul anterior, iar raportat la perioada similara din 2017 a inregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier, informeaza Institutul National de Statistica (INS). În semestrul I 2018,…

- La inceputul acestui an, Honda a publicat primele imagini și informații referitoare la noua generație CR-V. Acum, clienții din Romania pot comanda noul CR-V, urmand ca livrarile sa inceapa in luna octombrie a anului curent. Pentru inceput, noul SUV dezvoltat de constructorul japonez va fi oferit doar…

- Noua generație BMW X5 a fost dezvaluita la inceputul lunii iunie, iar acum este disponibila inclusiv pe piața din Romania. SUV-ul german a crescut in dimensiuni din toate punctele de vedere, intrucat are o lungime de 4.922 mm (+36 mm), o lațime de 2.004 mm (+66 mm) și o inalțime de 1.745 mm (+19 mm),…

- Ford a deschis listele de precomenzi pentru noua generație Focus, model pe care il vom putea admira in showroom-uri incepand cu luna septembrie. Noua generație a modelului de clasa compacta a fost dezvoltata de la zero și introduce o noua filozofie de design. Ford Focus ara la baza platforma Ford C2,…

- Noua generație Hyundai Santa Fe poate fi comandata și pe piața din Romania. Producatorul asiatic ofera doar motorul diesel de 2.2 litri cu 200 CP cuplat la o cutie automata cu 8 trepte și la sistemul de tracțiune integrala HTRAC. Prețul de pornire este de 53.181 de euro, iar cu ofertele disponibile…

