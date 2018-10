Noua gama Wella Professionals INVIGO, disponibila pe Esteto.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soarele este proaspat instalat in zodia Scorpionului iar Luna a fost plina saptamana trecuta si in conjunctie cu imprevizibilul Uranus. Dupa o saptamana complexa, agitata si plina de schimbari de situatii, acum trecem in alta energie. Octombrie isi da ultimul spectacol astral in ziua de miercuri,…

- Adrian Perjovschi, hair-stylist iți spune cateva trucuri care te ajuta sa iți pastrezi culoarea de par mai mult timp. Vezi clipul! Dupa ce te-ai vopsit, foloseste un produs destinat parului vopsit. In saloane, dar si in magazine ai o multime de produse pentru mentinerea culorii parului vopsit. Aceste…

- Indiferent ca parinții tai sunt la zi cu ultimele apariții din domeniul tehnologiei sau inca sa afla in procesul de acomodare, un smartphone este util pentru oricine. Un astfel de cadou este ocazia perfecta prin care sa le faci cunoștința cu partea avansata a tehnologiei, iar in cazul in care dețin…

- Am gasit de curand un citat care pare sa justifice multe dintre problemele societații de azi: „Cea mai mare problema a comunicarii este ca nu ascultam pentru a ințelege, ci doar pentru a raspunde.“ Mi s-a parut potrivit sa va aduc in atenție acest citat. Mai cu seama ca urmatorul material este dedicat…

- Elementul astral specific al acestei zile este dat de energia Lunii care este toata ziua in Berbec si care se comporta cu noi ca o masina de curse ce merge cu viteza mare fara sa o opreasca nimeni ca sa o mai verifice din cand in cand. Atentie asadar, ziua poate alerga cu tine in mare viteza! Toata…

- De cand o știm, Brit are o obsesie pentru meșe. In orice concert ori apariție televata, artista de 36 de ani ține neaparat sa-și imbogațeasca artificial podoaba capilara. Și mai mereu o gafeaza! foto: Hepta Britney Spears nu da importanța aspectului ei fizic Cele mai recente imagini cu artista sunt…

- Crinii atrag RAUL! Vezi ce te asteapta! Trandafirii - vedetele visului tau erau trandafirii? Indiferent daca ii primeai sau ii ofereai, acestia transmit un mesaj dual atunci cand iti apar in vis. Pe de-o parte, te poti bucura deoarece ei sunt un semn al unei noi iubiri; pe de alta parte, mare…