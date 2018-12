Noua etapa in razboiul comercial cu America: China interzice vanzarea mai multor modele de iPhone

Un tribunal chinez a interzis vanzarea si importul mai multor modele de iPhone, o decizie care vine pe fondul razboiului comercial intre SUA si China.



Decizia a venit dupa ce o instanta din Fuzhou a decis ca Apple incalca doua brevete ale Qualcomm, o companie americana ca produce microcipuri. Modelele exceptate de la interdictie sunt iPhone XS, iPhone XS Plus si iPhone XR, care nu erau inca disponibile in China in momentul in care Qualcomm a intentat procesul, anunta CNN.



Brevetele in cauza permit utilizatorilor sa editeze si sa schimbe marimea pozelor pe telefon si sa gestioneze…