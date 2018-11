Stiri pe aceeasi tema

- Fasia Gaza a cunoscut luni pana tarziu in noapte o escaladare brusca a tensiunii, armata israeliana ripostand fata de lansarea a sute de rachete palestiniene, in cadrul unor ostilitati ce reinvie spectrul unui nou conflict in enclava, noteaza AFP, informeaza Agerpres.ro.Cel putin trei palestinieni si…

- Forțele israeliene au ucis cel puțin șase palestinieni in Fașia Gaza duminica intr-un raid sub acoperire care a vizat un comandament al gruparii Hamas, iar mai multe atacuri anti-aeriene au asigurat intoarcerea trupelor in Israel cu mașina, a anuntat Hamas, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Armata israeliana a atacat joi opt pozitii militare ale miscarii Hamas, in Fasia Gaza, dupa lansarea unei rachete din teritoriul palestinian, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel, citat de Mediafax

- Armata israeliana a efectuat un atac aerian in Fașia Gaza miercuri dimineața, dupa ce o racheta lansata de militanții din Gaza a lovit o casa din orașul israelian Beersheba, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Israelul a efectuat un atac aerian luni in Fasia Gaza impotriva unei pozitii a Hamas, miscarea islamista care detine controlul asupra acestui teritoriu palestinian, ca raspuns la violentele de la frontiera sa, a informat armata israeliana, citata de AFP.

- Cel putin doi protestatari palestinieni, inclusiv un copil, au fost ucisi in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Toți demonstranții care au depus plangeri impotriva Jandarmeriei ar trebui sancționați, crede deputatul PSD Nicolae Bacalbașa. Acesta crede ca demonstranții și-au asumat toate riscurile pentru ca au participat la o demonstrație ilegala, iar excesul de forța al jandarmilor ar trebui sa fie ințeles, acolo…