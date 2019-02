Stiri pe aceeasi tema

- Suma investita de romani in titlurile de stat destinate exclusiv populatiei a fost de 694,43 milioane de lei, informeaza Ministerul Finantelor Publice, intr-un comunicat. "In data de 22 februarie s-a incheiat perioada de subscriere pentru emisiunile de titluri de stat destinate exclusiv populatiei…

- Ministerul Finantelor Publice lanseaza luni trei noi emisiuni de titluri de stat Tezaur destinate exclusiv populatiei, acestea avand scadentele la 2, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%. Conform unui comunicat al MFP, veniturile aferente sunt neimpozabile, iar titlurile de stat pot…

- Ministrul Finantelor a subliniat ca „impozitul pentru UAT-uri, adica autoritatile locale, la 100%” se va regasi in Legea bugetului de stat pentru 2019, iar masura va fi aplicata de la 1 ianuarie 2019. „Nu este nicio veste. Este ceea ce am promis si ceea ce am facut. Ei sigur stiu acest lucru.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca datele din mediul economic legate de numarul firmelor intrate in insolventa si faliment, datoriile acestora, dar si alte situatii inregistrate in mediul bancar si in cel al marilor corporatii "vin din neaplicarea legii de catre ANAF". Teodorovici…

- Ministerul Finanțelor Publice a lansat a treia emisiune de titluri de stat catre populație, cu o dobanda foarte avantajoasa de 4,5% pe an și maturitate de 2 ani. Valoarea nominala a unui titlu de stat este de 1 leu, iar veniturile aferente sunt neimpozabile. Avand in vedere interesul crescut al investitorilor,…