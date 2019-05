Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi au deschis focul intr-o scoala din Highlands Ranch, statul american Colorado, ucigand un alt elev si ranind alti sapte, au anuntat autoritatile, care au precizat ca cei doi suspecti au fost arestati, informeaza ABC News.

- O cladire de trei etaje in incinta careia se afla o scoala s-a prabusit miercuri in Ita Faji, Lagos, Nigeria. In momentul incidentului, s-ar fi aflat in incinta mai mult de 100 de elevi, noteaza BBC. Echipele de salvare au scos mai mulți copii raniți din moloz. Operațiunile de salvare continua, iar…

- Cel puțin cinci elevi au fost uciși la o școala din Brazilia, aflata in statul Sao Paulo, declara poliția. Un adult a fost ucis, de asemenea, in atac Din primele informații, doi "adolescenți inarmați"...