- Deputatul PNL Adriana Saftoiu lanseaza un nou atac la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, despre care spune ca acum este dezamagit ca nu a fost validat referendumul, dar in 2009, cand se vota reducerea numarului de parlamentari, scrutin cu 9 milioane de participanti, Orban il cataloga “inutil".

- Potrivit datelor furnizate la ora 22.30 de Biroul Electoral Central, pana la ora 21.00 au votat la nivel national 3.276.754 de votanti pe listele permanente, 408.637 pe liste suplimentare si 46.313 cu urna mobila. In total si au exprimat dreptul de vot 3.731.704 de votanti, mai exact 20,41 . La nivelul…

- Ministrul Romanilor de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat, sambata, ca a votat la referendumul de revizuire a Constitutiei cu gandul "la valorile" in care a crescut si a fost educata, apreciind, totodata, ca o initiativa cetateneasca a peste trei milioane de romani nu poate fi ignorata, potrivit…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele 10 luni din 2018 au insumat 8,707 milioane, in crestere cu 4,9% fata de perioada similara din 2017, iar innoptarile au insumat 19,569 milioane in crestere cu 4,2%, informeaza marti Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES…

- Cifre ingrijoratoare privind sistemul public de Sanatate din Romania! Numarul contribuabililor este de aproape trei ori mai mic fata de numarul celor care beneficiaza de servicii medicale. S-a ajuns aici pentru ca sunt multi romani care au plecat in strainatate si nu mai platesc asigurari. In plus,…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) si Fundatia Laufer lanseaza official programul Smart Start USA, prin care IMM-urile din Romania vor putea avea acces pe piata Statelor Unite ale Americii, luna viitoare.