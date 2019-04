Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de zece ani a pornit criza financiara la nivel mondial. Abia in anul 2009 criza s-a resimțit serios in Romania, atunci cand țara a intrat oficial in recesiune cu o scadere economica anuala de peste 7 procente. In anul urmator s-a inregistrat o scadere de doar 1,3%, pentru ca din…

- Casa Alba i-a informat pe actionarii Bancii Mondiale ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa il desemneze pe David Malpass, un oficial din cadrul Trezoreriei SUA, pentru postul de presedinte al Bancii Mondiale, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar. La inceputul…

- (foto: Reuters) Venezuela are cele mai mari rezerve confirmate de petrol din lume si este a sasea tara de pe glob in ceea ce priveste rezervele de gaz natural. In 1950, Venezuela avea al patrulea Produs Intern Brut pe locuitor din lume, fiind de patru ori mai bogata decat Japonia si de 12 ori mai prospera…

- Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar International, a reiterat joi ca principalul risc cu care se confrunta economia mondiala il reprezinta tensiunile comerciale dintre Washington si Beijing, care ar putea grabi incetinirea PIB-ului Chinei, transmit CNBC si Reuters. 'O incetinire…

- Astazi, China va prezenta cea mai redusa rata de crestere economica din 28 de ani, pentru 2018, pe fondul scaderii cererii interne si a conflictului comercial cu SUA, punand presiune asupra Beijingului pentru adoptarea mai multor masuri de stimulare a economiei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.…

- Fiind la inceputul anului, orice antreprenor sau director de companie mai mica sau mai mare isi face un plan pentru anul ce vine. De cele mai multe ori, aceste planuri sunt date peste cap de modificarile legislative aduse de Guvern, aceasta fiind una din provocarile cu care mediul de afaceri se confrunta…