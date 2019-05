Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile de ieri au fost printre cele mai atractive din ultimii 25 de ani, cu cea mai mare prezenta la urne din 1994 pana acum. Rezultatele au mai echilibrat configuratia viitorului Parlament European in care popularii si socialistii raman cele ...

- Alianta USR-PLUS a obtinut rezultate peste asteptari la alegerile europarlamentare care au avut loc duminica, 26 mai. Rezultatele i-au incurajat pe liderii USR-PLUS sa ia o decizie importanta pentru viitorul Aliantei.

- Alianta USR-PLUS a obtinut rezultate peste asteptari la alegerile europarlamentare care au avut loc duminica, 26 mai. Rezultatele i-au incurajat pe liderii USR-PLUS sa ia o decizie importanta pentru viitorul Aliantei.

- Partidul Popular European (PPE) ramane cel mai mare grup politic din Parlamentul European cu 182 de mandate, fiind urmat de Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor din PE (S&D) cu 147 de mandate, conform celor mai recente rezultate provizorii ale alegerilor pentru legislativul european.…

- Alegerile de ieri au fost printre cele mai atractive din ultimii 25 de ani, cu cea mai mare prezența la urne din 1994 pana acum. Rezultatele au mai echilibrat configurația viitorului Parlament European in care popularii și socialiștii raman cele mai mari grupuri.

- O serie de lideri politici și oficiali UE din cadrul Partidului Popular European (PPE), inclusiv președintele Romaniei, Klaus Iohannis, au fost invitați sa participe la un summit PPE, ce se va desfașura pe 28 mai, inainte de reuniunea Consiliului European, informeaza formațiunea paneuropeana.DOCUMENT…

- Rata de participare la alegerile pentru Parlamentul European a scazut gradual inca de la primul vot pan-european de acum patru decenii. Paradoxal, scaderea poate fi oprita doar printr-o provocare mai mare venita din partea partidelor eurosceptice, informeaza dpa. Milioane de alegatori…

- Alegerile pentru Parlamentul European ce vor avea loc pe 26 mai sunt extrem de importante, atat pentru Romania cat și pentru Uniunea Europeana. Confruntandu-se in prezent cu mari provocari, Uniunea Europeana se afla acum in fața unor raspunsuri decisive. Cum va arata construcția europeana in anii care…