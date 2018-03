Stiri pe aceeasi tema

- Congresul PSD a fost marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, au decis sa se retraga dupa ce nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. In strada, protestatarii anti-PSD au venit cu megafoane incercand…

- Premierul Viorica Dancila a fost aleasa, sambata, presedinte executiv al PSD, in timp ce in Regiunea Sud, singura unde a existat competitie intre candidatii pentru functia de vicepresedinte barbat, a castigat Adrian Tutuianu, in defavoarea lui Serban Valeca. Viorica Dancila a obtinut 2.880 voturi, in…

- Premierul Viorica Dancila a fost aleasa, sambata, presedinte executiv al PSD, in timp ce in regiunea Sud, singura unde a existat competitie intre candidatii pentru functia de vicepresedinte barbat, a castigat Adrian Tutuianu, in defavoarea lui Serban Valeca.

- Viorica Dancila este noul presedinte executiv al PSD, iar Marian Neacsu isi pastreaza functia de secretar general. Desi anuntase zilele trecute ca nu va cere un vot de incredere la Congresul partidului, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut o reconfirmare verbala a sefiei sale, care a fost urmata…

- Votul de sambata, de la Congresul desfasurat la Sala Palatului, l-a confirmat pe Marian Neacsu in postura de secretar general. Cu 3063 voturi “pentru”, Neacsu a castigat detasat cursa pentru aceasta functie, in fata social democratului Stefanescu, cel care, pana la aceasta reuniune a PSD-ului, ocupase…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Potrivit ultimelor informatii, premierul Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte executiv al partidului, iar Marian Neacsu a fost desemnat secretar general. La aceasta ora continua numararea voturilor pentru functiile de vicepresedinti.…

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Potrivit ultimelor informatii, premierul Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte executiv al partidului, iar Marian Neacsu a fost desemnat secretar general. La aceasta ora continua numararea voturilor pentru functiile de vicepresedinti.…

- Congresul Extraordinar al PSD care se desfașoara in acest moment la București va alege 16 vicepresedinti, cate doi pe regiune, un barbat si o femeie, presedintele executiv al PSD si secretarul general al partidului. De reținut ca pe Regiunea Sud-Muntenia vor candida trei persoane pentru functia de vicepresedinte…

- UPDATE Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, fost premier al Bulgariei, a susținut un discurs. UPDATE Marian Neacșu, actualul secretar general al PSD, a deschis Congresul. Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- PSD se reuneste astazi in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, insa…

- PSD se reuneste sambata in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, au declarat surse din partid. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati – Viorica Dancila, Ecaterina…

- Alegeri in PSD | CEx se reuneste sa valideze lista candidaturilor. Cine s-a inscris in cursa Comitetul Executiv al PSD, care se reuneste vineri, la Parlament, urmeaza sa valideze lista candidatilor care vor cere votul in congresul de sambata. Procedura a fost contestata chiar si de catre unii candidati,…

- Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza vineri, de la ora 11:00, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astel de functie. Pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae…

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si, probabil, Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- Secetrarul general adjunct PSD Codrin Stefanescu s-a dus joi pentru a-si depune candidatura pentru functia de secretar adjunct al partidului, desi organizatia din care face parte nu l-a delegat pentru a fi prezent la Congresul din 10 martie. Acesta acuza ca traieste momente foarte complicate in partid,…

- Alegeri in PSD | Stefanescu: Candidez pentru secretar general in conditiile in care nu stiu daca pot intra in sala Codrin Stefanescu a anuntat joi ca va candida pentru functia de secretar general al PSD, in conditiile in care nu stie daca va putea intra in Sala Palatului, acolo unde va avea loc…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Parlamentul European (PE) va dezbate luni controversata decizie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de a-l promova pe seful sau de cabinet, Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a anuntat miercuri grupul Verzilor din PE, citat de AFP. 'La solicitarea…

- Organizația PSD București a decis sa o susțina pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv, la Congresul din 10 martie. Pentru cele doua funcții de vicepreședinți, PSD București ii va susține pe Gabriela Firea și Robert Negoița, iar pentru funcția de secretar general pe Marian Neacșu.…

- Biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a devenit loc de pelerinaj pentru liderii PSD. Inaintea Congresului din 10 martie se poarta negoeri pe funcții, iar in biroul lui Liviu Dragnea au trecut oameni importanți ai partidului.In biroul președintelui PSD au fost vazuți intrand…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a spus ca oricine are o condamnare, are si o problema. Acesta a fost întrebat daca secretarul general al PSD, Marian Neacsu, poate candida la functia de presedinte executiv, deși are o condamnare la sase luni închisoare…

- „N-am auzit pana acum de vreo candidatura ca presedinte executiv a domnului Neacsu. Sigur, unele organizatii si-au exprimat sustinerea sau ideea de a sustine si de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru”, a spus Dumitru Buzatu, potrivit News.ro. Intrebat daca Marian Neacsu poate…

- Codrin Ștefanescu a declarat, dupa CExN: ”Le urez succes colegilor mei care se vor inscrie in aceasta competiție. Sper sa nu se certe intre ei și sa fie o competiție colegiala. (...) Este obligatoriu pentru noi sa intram uniți in Congres și sa ieșim uniți din Congres, indiferent cine va caștiga aceasta…

- Comitetul Executiv al PSD a decis ca la Congresul din 10 martie sa fie supus votului postul de presedintele executiv al partidului, postul de secretar general si posturile de vicepresedinti. "S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru presedinte executiv, secretar general, pentru ca acest…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker l-a numit miercuri pe directorul sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al CE, functia de cel mai inalt rang in cadrul administratiei institutiei, relateaza AFP.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit miercuri pe directorul sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al Comisiei, cel mai inalt rang in administratia institutiei, scrie AFP.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit pe seful sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, functia cea mai inalta in...

- Politiciana germana Annegret Kramp Karrenbauer, sefa executivului din landul Saarland (vest), urmeaza sa preia postul de secretar general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU, conservator), formatiunea cancelarului federal Angela Merkel, relateaza luni Reuters, citand cotidianul Sueddeutsche Zeitung,…

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, a demisionat joi din functie, fiind numita secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai companiei.

- Cristina Varzaru, fosta componenta a echipei nationale de handbal feminin, lucreaza de la 1 ianuarie in cadrul Federatiei Romane de Handbal in postul de secretar general adjunct si primul lucru cu care s-a pus la punct a fost invatarea regulamentelor. ''Sunt secretar general adjunct la FRH din…

- PMP Suceava are un nou Comitet Executiv Județean. Structura este formata din 31 de membri, printre care se numara președintele interimar, deputatul Eugen Tomac, prim-vicepreședintele Marian Andronache, secretarul general Mihaela Gitlan, secretarul general adjunct Constantin Donisan și 10 vicepreședinți.…

- Simona Baltag a fost desemnata, sambata, noul secretar general al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) in cadrul evenimentului de lansare a filialelor Bucuresti si Ilfov, se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, lansarea filialelor…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit pe decanul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Ioan Stefan Groza, in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale. Groza, care a mai fost consilier ministerial in 2013, este, potrivit presei clujene, unul din apropiatii…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit pe decanul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Ioan Stefan Groza, in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale. Groza, care a mai fost consilier ministerial in 2013, este, potrivit presei clujene, unul din apropiatii…

- Premierul V. Dancila si unii ministri nu vor sa fie protejati de SPP Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Foto: captura video. Premierul Viorica Dancila si membrii cabinetului sau au decis sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar demnitarii vor fi aparati…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau vor renunta la serviciile SPP, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahontu, actualul sef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose, anunta Digi 24 conform News.ro . Premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile SPP, imediat…

- Presedintele argentinian Mauricio Macri a anuntat luni ca un sfert din posturile de conducere din executiv vor fi desfiintate, iar salariile inaltilor functionari vor fi inghetate anul acesta, informeaza AFP. Totodata, se interzice angajarea persoanelor apropiate ministrilor, dar seful statului nu…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura, care a avut loc la Palatul Cotroceni.

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni. Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire…

- Mandatul actualului vicepresedinte al Autoritatii Electorale Permanente Constantin Florin Mituletu - Buica inceteaza la cerere, Mituletu - Buica urmand sa preia atributiile functiei de secretar general al institutiei, ramasa vacanta dupa pensionarea lui Csaba Tiberiu Kovacs, potrivit news.ro.

- Sevil Shhaideh este favorita sa ocupe functia de secretar general al guvernului Dancila, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro, urmand, astfel, sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila. De altfel, Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de guvernare alaturi de Viorica Dancila si Darius…

- La Palatul Cotroceni au inceput la ora 12.00 consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare. Din partea PSD participa Liviu Dragnea, Marian Neacsu (secretar general al partidului) si Paul Stanescu (vicepremier), iar din partea ALDE - Daniel Chitoiu (secretar general) si Gratiela…

- Razboiul din interiorul PSD ar putea fi tranșat chiar la inceputul saptamanii viitoare, in cadrul unui Comitet Executiv. Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, solicita organizarea cat mai rapida a unui Comitet Executiv in care sa fie tranșata situația politica. Citește și: Gabriela Firea…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța marți Antena 3.Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului…

- Cei 29 de membri ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) au decis, marti, sa prelungeasca mandatul lui Jens Stoltenberg in functia de secretar general, pana la data de 30 septembrie 2020, informeaza publicatia EUObserver.