- Constantin Buchet, propus de Guvern, a fost ales marti presedinte al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, vicepresedinte fiind Valentin Blanariu, propus de PSD in CNSAS si secretar Dinu Zamfirescu, iar seful Structurii de Securitate este Catalin Boris Precul, propus de PSD.…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a votat sa il aiba ca președinte pe Constantin Buchet, propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila. In funcția de vicepreședinte a fost ales Valentin Blanariu, propunerea PSD, iar secretar va fi Dinu Zamfirescu, care…

- Sambata trecuta, alegerile PMP Timiș au fost unele cum rar s-a mai vazut in politica romaneasca, cu circ, strigate și imbranceli. Unii membri de partid au fost dați afara din sala cu imbranceli și urlete la congresul de alegeri unde candidau pentru funcția de președinte Cornel Samartinean…

- In aceasta dimineata au avut loc alegeri pentru sefia CNSAS. Potrivit informatiilor obtinute de „Adevarul“, Constantin Buchet, propunerea Guvernului, a fost ales presedinte al CNSAS. Buchet a mai facut parte din conducerea institutiei la mijlocul anilor 2000, fiind propus atunci de Corneliu Vadim Tudor.…

- In aceasta dimineata sunt programate alegeri pentru sefia CNSAS. Surse din institutie au declarat pentru „Adevarul“ ca favorit pentru functia de presedinte este Cazimir Ionescu, propus de Liviu Dragnea la recomandarea lui Ion Iliescu.

- Șefa PSD Campina Printr-o decizie semnata de premierul Viorica Dancila , Gabriela Mihaela Voicila a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Voicila e șefa PSD Campina și vicepreședinte al PSD Prahova. Decizia a fost publicata luni…

- Uniunea Salvati Romania sustine ca dosarele Revolutiei si Mineriadei sunt in pericol deoarece PSD vrea sa il instaleze la conducerea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii pe Cazimir Ionescu pentru a bloca aflarea adevarului. "Ziua de maine (marti - n.r.) se anunta a fi cruciala…

- Plenul Parlamentului a validat miercuri noua componența a Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, din care face parte și Cazimir Ionescu, propus de PSD, care este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitații in Dosarul "Mineriadei". Din acest motiv, parlamentarii…

- Parlamentul va valida miercuri Noul Colegiu al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, prin vot, de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, scrie Agerpres. Comisiile juridice reunite ale Parlamentului urmeaza sa audieze marti, de la ora 14:00, persoanele propuse pentru…

- Pentru alegerile locale noi din municipiul Chisinau, Partidul Platforma Demnitate si Adevar si Partidul Actiune si Solidaritate sunt obligate sa inainteze un candidat comun pentru ca separat aceste formatiuni vor fi „devorate”. Aceasta opinie apartine analistului politic Victor Ciobanu si a fost exprimata…

- Liberalii vor depune la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a anuntat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. "Biroul Executiv a decis sa depuna o motiune impotriva Rovanei Plumb. Motiunea va fi depusa de grupul PNL din Senat. Este o motiune in care solicitam…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra , relateaza AFP si Reuters. "Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si…

- MAE anunta intr-un comunicat ca sustine declaratia Inaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate privind anexarea ilegala a peninsulei Crimeea si „condamna ferm“ incalcarea principiilor si normelor de drept.

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, dupa ce premierul britanic Theresa May a dat luni un ultimatum Moscovei ca pana marti…

- Refuzul Comisie Electorale Centrale de a inregistra grupul de inițiativa pentru desfașurarea unui referendum legislativ impotriva actualului sistem electoral a fost unul de așteptat. Declarația a fost facuta de Ștefan Gligor, președintele Biroului executiv al grupului de inițiativa pentru desfașurarea…

- Otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia 'nu este problema' Rusiei, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit mai multor publicatii britanice, premierul britanic Theresa May, care va…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca PNL este gata sa guverneze Romania, afirmand ca liberalii sunt „singura formatiune politica care poate schimba destinul Romaniei” si ca USR si PMP nu au oameni care „sa asigure o decizie politica…

- Primul eșalon ramane pe poziție Social-democratii participa la Congresul extraordinar al PSD convocat de Liviu Dragnea pentru a primeni o parte din esalonul doi al partidului. Functia de presedinte nu este in niciun fel pusa in discutie, desi demersul a pornit initial de la ideea ca Liviu Dragnea sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins categoric, vineri, informatiile aparute in presa potrivit carora s-ar lua in calcul varianta candidaturii la presedintie din partea partidului a Principesei Margareta. Intrebat daca a luat in considerare ca Principesa Margareta sa fie o varianta de candidatura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri, cu o zi inaintea Congresului PSD, ca toti colegii care au dorit sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot. "Astazi au fost cateva hotarari adoptate in Comitetul Executiv National al PSD. Am propus colegilor mei sa se aprobe si…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, s-a intalnit, joi, cu directorii Administratiilor Bazinale de Apa (ABA) din tara, in vederea semnarii caietelor de sarcini pentru 13 proiecte finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) si a cerut ca, pana la data de 15 martie 2018, acestea…

- Premierul Viorica Dancila a spus la inceputul sedintei de Guvern ca persoanele carora urmeaza sa le expire pasapoartele vor fi notificate printr-un SMS incepand de miercuri. 'Realizarea acestui proiect a fost posibila datorita unei bune colaborari interministeriale, interinstitutionale dintre Ministerul…

- Organizatiile PSD au decis deja, in cea mai mare parte, ce reprezentanti vor trimite, pe regiuni, pentru a candida la posturile de vicepresedinti la Congresul de sambata, 10 martie. Bucuresti - Gabriela Firea si Robert Negoita Regiunea de Sud Vest - Olguta Vasilescu si Paul Stanescu Muntenia - Ciprian…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, care este si presedinte al organizatiei judetene a PSD Sibiu, a anuntat, marti, ca va candida pentru una dintre functiile de vicepresedinte la Congresul de sambata al partidului. „In momentul in care am preluat conducerea organizatiei PSD Sibiu, principalul meu obiectiv…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a spus ca proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, retras luni de initiatori din circuitul legislativ, va fi depus din nou la Camera Deputatilor. "Avand punctele de vedere ale diferitelor institutii relevante in materie,…

- Marea Britanie nu se va razgandi in legatura cu decizia sa de a parasi Uniunea Europeana si in prezent politicienilor le revine sarcina sa puna in aplicare aceasta hotarare, a declarat vineri premierul britanic Theresa May. ''Nu ne vom gandi inca o data asupra Brexit-ului. Poporul britanic a votat pentru…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut atat de multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei, iar de la aderarea Romaniei in Uniunea Europeana, in ultimii 11 ani,…

- Bilanțul Direcției Naționale Anticorupție, prezentat miercuri de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, este „o mizerie”, spune senatorul PSD Șerban Nicolae, care ii acuza pe procurorii anticorupție ca iși desfașoara activitatea „potrivit unor protocoale secrete, sub influența unor ambasade”. „Nu cred ca…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura. Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de faptul ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, miercuri, ca fostul sef al SRI George Maior „a ascuns foarte multe lucruri la audierea in Comisia SRI”, precizand ca si el va spune multe lucruri cand va fi invitat la audieri. Dragnea a spus ca tot ii da semnale presedintelui Comisiei de control al SRI,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat dupa ce Laura Codruța Kovesi și-a susținut punctul de vedere in fața sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. ”Doamna Kovesi eu n-am sa pot sa repet funcția dumneavoastra de cate ori ați repetat dumenavoastra funcția de ministru…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, este obligat sa accepte solicitarea de revocare a sefei DNA, Laura Codruța Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Ioan Vida. "Da (este obligat - n.r.). Sunt competente legate. Lumea nu stie ce…

- Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte mare atentie raportul lui Tudorel Toader privind revocarea din functie a sefei DNA, Laurei Codruta Kovesi, spune premierul Viorica Dancila. "Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader (...) Nu sunt jurist, dar am vazut ca este foarte argumentat.…

- Marți, 27 februarie, Corul Național de Camera „Madrigal - Marin Constantin” sarbatorește 55 de ani de existența și de activitate neintrerupta. Tot pe 27 februarie se implinesc 93 de ani de la nașterea regretatului maestru Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal. Cu aceasta ocazie va invitam la…

- Inspecția Judiciara o ancheteaza pe procuroarea Alexandra Lancranjan, de la DNA, dupa ce aceasta a participat la o reuniune alaturi de mai mulți politicieni. Astfel, conduita Alexandrei Lancranjan, a ajuns sub lupa Inspecției Judiciare, existand suspiciuni ca procuroarea a incarcat normele deontologice,…

- ...pe principiul oportunitații politice Președintele Klaus Iohanns poate respinge cererea de revocare a șefei DNA Laura Codruța Kovesi, solicitare facuta de ministrul Justiției, și nu e obligat sa-și motiveze decizia, explica fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean. „Nu poate sa-i…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, spune premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus ca exista un proiect de descentralizare - Liviu Dragnea…

- Senatul a aprobat, miercuri, prin lege, infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - S.A, care va avea ca obiectiv sprijinirea antreprenoriatului si dezvoltarea socio-economica a tarii. Proiectul de lege initiat de parlamentarii PSD-ALDE prevede ca BDR - S.A. (Banca) este o entitate juridica autonoma…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii SPP, ca, atunci cand apar „informatii care prezinta o posibila imixtiune a unor institutii in viata politica, este normal sa ne ingrijoreze acest lucru si sa le analizam si sa…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu spune ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat la alegerile prezidentiale, in persoana lui Klaus Iohannis. "Vad ca USR reia tema privind candidatul propriu la alegerile prezidențiale. Și nu pot sa nu ma intreb daca asta chiar ajuta tabara dreptei in contextul…

- Dragos Dolanescu a devenit deputat in Costa Rica reușind sa obțina unul dintre 11 mandate din orașul Alajuela, al doilea ca marime din țara. Dolanescu, in varsta de 39 de ani, a candidat din partea partidului Republican Social Creștin și este singurul reprezentant al formațiunii care a obținut un mandat…

- Experiența guvernamentala i-a lasat un gust amar fostului vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale Ștefan Uritu, care a decis sa schimbe starea de lucruri in țara prin inițierea unui nou proiect politic, noteaza Noi.md. Demis din funcția de vicepreședinte al CEC in octombrie 2015, pentru declarații…

- Inflatia anuala s-a incadrat anul trecut in coridorul-tinta al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru prima data din 2013. Pentru acest an, banca centrala reitereaza ca principalele riscuri in privinta tintei de inflatie vin din directia cererii interne si nu exclude noi cresteri de dobanda, scrie…

- Președintele Klaus Iohannis retrimite în Parlament legea prin care Monitorul oficial trecea în subordinea Camerei Deputaților, adica a lui Liviu Dragnea. Aceasta legea prevedea ca Monitorul oficial sa treaca de la Guvern în subordinea Camerei Deputaților. Legea a fost…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera ca perspectiva unui nou Guvern în conditiile retragerii sprijinului politic premierului Mihai Tudose de catre PSD reprezinta "o iresponsabilitate politica" pentru ca ar fi "o minune" sa apara cât se poate de…

- Un nou nume apare în discutiile privind un posibil înlocuitor pentru Mihai Tudose. Surse politice spun ca Liviu Dragnea ar fi vorbit, în discutiile de taina cu liderii PSD din Moldova despre nominalizarea vicepremierului Paul Stanescu la Palatul Victoria. …

- Consultantul politic Cozmin Gusa a afirmat, la Realitatea TV, ca Mihai Todose joaca ca la carte. "Faptul ca nu se implica in lupta pentru presedintia PSD, asa cum marea majoritate l-au prognozat, in afara de mine, in afara de noi, faptul ca nu se prezinta ca un prezidentiabil ii da greutate in functia…