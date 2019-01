Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul bursier pan-european Euronext a lansat luni oficial o oferta de 729 de milioane de dolari in numerar pentru preluarea Bursei norvegiene, la cateva ore dupa ce Consiliul de Administratie al Oslo Bors anuntase ca a gasit oferte alternative, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Ministrul brazilian al apararii, generalul Fernando Azevedo e Silva, a afirmat ca nu vede nici un motiv pentru a le permite Statelor Unite ale Americii (SUA) sa amplaseze o baza militara pe teritoriul Braziliei, idee fata de care s-a declarat deschis presedintele Jair Bolsonaro, relateaza marti agentia…

- Paisprezece persoane, printre care sase ostatici, au fost ucise vineri dimineata intr-un schimb de focuri intre politie si un grup de barbati care a incercat sa arunce in aer ATM-urile de la doua banci dintr-un mic oras din nord-estul Braziliei. 20 de persoane inarmate au patruns in cele doua sedii,…

- Distrugerea padurii amazoniene de pe teritoriul Braziliei a atins anul acesta cel mai inalt nivel din ultimul deceniu, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri, principalele cauze fiind exploatarea forestiera ilegala si defrisarea in scopul extinderii terenurilor agricole, potrivit Reuters.…

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, conform Reuters. "In urma reuniunii de ieri a Cabinetului, trebuie sa demisionez", a spus Raab, intr-un mesaj pe Twitter. Tag-uri Nume: Dominic Raab Societate…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca este "foarte jignitor" ca omologul sau francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de dusmani potentiali, inclusiv SUA, transmite Reuters. "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa. Trump a mai spus…

- Republica Ceha isi va retrage un diplomat de la ambasada sa din Arabia Saudita ca reactie la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat miercuri ministrul de externe ceh Tomas Petricek, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. 'Republica Ceha va reactiona rechemand in tara unul…