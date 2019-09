Noua Comisie Europeană va fi formată din 13 femei şi 14 bărbaţi Urmatoarea Comisie Europeana va include 14 barbati si 13 femei, între ele presedinta sa, Ursula von der Leyen, care si-a stabilit ca obiectiv un executiv cu paritate de gen, a anuntat luni executivul comunitar, potrivit Rador.



Prima femeie sef al Comisiei, care va prelua functia împreuna cu colegiul de comisari, la 1 noiembrie, intentioneaza sa anunte distributia portofoliilor marti, se arata în comunicat. Fostul ministru conservator german a prezentat un executiv cu o mai mare egalitate de gen decât cel al predecesorului sau, democrat crestinul luxemburghez Jean-Claude… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

