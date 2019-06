Noua comedie cu Jennifer Aniston a dat lovitura pe Netflix

Stiri pe aceeasi tema

- Comedia „Murder Mystery“, cu Jennifer Aniston si Adam Sandler in rolurile principale, a doborat recordul de vizualizari pentru un film produs de Netflix, desi criticii nu au fost deloc incantati.

- Teatrul de Stat Constanta are deosebita bucurie de a va invita in acest sfarsit de saptamana la doua reprezentatii ale celei mai recente productii - spectacolul Billy schiopul de Martin McDonagh, o comedie neagra despre dragoste si cruzime. Evenimentele sunt programate vineri, 14 iunie si sambata, 15…

- Ambasada Romaniei la Berlin participa la Saptamana Europeana de Dezvoltare Durabila – European Sustainable Development Week (ESDW). Ambasada Romaniei la Berlin participa, in premiera, la 6 iunie, in cadrul programului Presedintiei romane a Consiliului UE, la Saptamana Europeana a Dezvoltarii Durabile…

- O noua lovitura pentru cei care au mașini second-hand. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp și poate fi ca un bumerang pentru mii de șoferi. Romania este fruntașa la acest capitol in Uniunea Europeana. In urma acestui anunț venit de la cel mai inalt nivel cei cu mașini second-hand pot fi presați…

- Keanu Reeves, cunoscut in special pentru interpretarea rolului Neo din trilogia ''The Matrix'', a primit marti unul dintre cele mai vechi privilegii de la Hollywood, actorul lasandu-si amprentele mainilor si picioarelor in cimentul din fata TCL Chinese Theatre din California. Nascut…

- Filmul „Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese”, partial documentar, va fi lansat de Netflix pe 12 iunie, potrivit Variety, relateaza News.ro.Citește și: Facebook a incalcat legile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal in Canada Productia va fi…

- ”Tatal meu este german, era german”, a declarat el. ”El s-a nascut intr-un loc magnific in Germania. Deci am un sentiment special fata de aceasta tara”, a continuat el. Insa presa americana ar fi descoperit ca Fred Trump s-a nascut de fapt la New York, si nu in Germania, in 1905, asa cum sustine…