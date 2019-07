Consiliul Suprem de Aparare al Țarii i-a numit, pe 25 mai, pe șefii operativi ai Serviciului de Informații Externe. In funcția de prim adjunct al directorului SIE a fost numit general-locotenent Eugen Mihail Nedelcu, iar in funcția de adjunct general de brigada Ioan-Octavian Brița. General-locotenent Eugen-Mihail NEDELCU, 53 ani, este prim adjunct al directorului SIE, șef al Directoratului de Informații, Operațiuni și Analize Strategice, numit in funcție prin Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Țarii nr. 49 din 25.06.2019. A obținut licența la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, in…