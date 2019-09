Noua colecție Prada, lansată la Milan Fashion Week Saptamana modei de la Milano a inceput in forța! Unele dintre cele mai mari case de moda și-au prezentat deja colecțiile de primavara-vara 2019-2020, iar printre acestea s-a aflat și Prada. Culori aprinse, imprimeuri și multe palarii, așa a ratat, pe scurt poate cea mai așteptata colecție prezentata la Milano. Vezi in Galeria FOTO cum arata cea mai noua colecție Prada, cea a sezonului primavara-vara 2019-2020. Sursa foto: Profimedia Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

