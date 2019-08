Stiri pe aceeasi tema

- Maria Grazia Chiuri, directorul creativ Dior, a impresionat intreaga lume a modei cu noua colecție haute couture a celebrului brand, pentru sezonul de toamna-iarna 2019/2020. Inspirata din liniile arhitecturale, și mai precis de cariatide – statuile care reprezinta femei infașurate in panze, și care…

- Exit-poll final. PSD și PNL – 25,7%, USR – 23,9% in Politic / on 26/05/2019 at 23:11 / Exit-poll-ul Curs-Avangarde valabil pentru ora 21.oo, ora inchiderii urnelor de vot, da in continuare rezultat de egalitate intre PSD și PNL, urmate indeaproape de USR, cu o marja de eroare de plus/minus…

- Focul a izbucnit vineri dupa-amiaza, la etajul al doilea al centrului comercial Taxhila. Intr-un clip publicat de Twitter, se vede cum oamenii prinși in interiorul cladirii sar de pe terasa centrului comercial, pentru a scapa de foc. "Sunt foarte tulburata de tragedia de la Surat. Gandurile…

- Facebook, Instagram și Google sunt doar cateva dintre rețelele de socializare care s-au adaptat la alegerile europene și incearca astfel sa ii convinga pe internauți sa meaga la vot. Spre exemplu Facebook va avea disponibil butonul ”Am votat!” in ziua alegerilor. De asemenea, va prezenta…

- Simona Halep apare in poza alaturi de prietena ei, Karolina Pliskova, dar si cu ucraineanca Elina Svitolina și jucatorul croat Borna Coric. "O seara pariziana, alaturi de familia Hublot", a scris Simona, pe Twitter. Citeste si Simona Halep a facut primul antrenament la Roland Garros, in tricoul…

- În urma cu un an de an zile, Simona Halep a câștigat trofeul la Roland Garros, primul titlu de Grand Slam al carierei. Marți, numarul trei mondial a pașit din nou pe Philippe Chartier, o arena schimbata fața de cea pe care Halep triumfa în fața lui Sloane Stephens.În imaginile…

- Marius Șumudica, 48 de ani, și-a reziliat contractul cu Al Shabab, dupa doar un sezon. Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, Marius Șumudica a negociat dupa finalul sezonului din Arabia Saudita rezilierea, iar azi cele doua parți au ajuns la un acord. Clubul saudit a facut anunțul pe Twitter.…

- Comisarul european pentru Educație a publicat pe Twitter o fotografie de la reuniunea miniștrilor educației organizata la București, in care oficialii o așteapta pe Ecaterina Andronescu. Potrivit Edupedu.ro, ministrul roman a intarziat la poza de grup, timp in care miniștrii educației din Asia și…