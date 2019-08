Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Indoneziei urmeaza sa fie relocata din Jakarta in provincia Kalimantanul de Est, pe insula Borneo, a anunțat președintele Joko Widodo. Motivul pentru care s-a luat decizia mutarii capitalei din unul dintre cele mai mari orașe din lume este reprezentat de terenul mlaștinos care face ca metropola…

- Jakarta, actuala capitala a Indoneziei, un oras cu zece milioane de locuitori, pur și simplu se scufunda. Parți din oraș se scufunda chiar și cu 25 de centimetri pe an, iar jumatate din capitala se afla deja sub nivelul marii. Inca nu a fost stabilit un nume pentru noua capitala a Indoneziei, dar…

- Presedintele indonezian Joko Widodo a dezvaluit luni amplasamentul viitoarei capitale, ce va fi ridicata in partea indoneziana a insulei Borneo, in provincia Kalimantanul de Est, pentru a lua locul Jakartei, o metropola supraaglomerata, poluata si care se scufunda incet, situata pe

- Presedintele indonezian Joko Widodo a anuntat luni amplasamentul viitoarei capitale, ce va fi ridicata in partea indoneziana a insulei Borneo, in provincia Kalimantanul de Est. Noua capitala, al carei nume nu a fost inca ales, va fi amplasata nu departe de actualul Samarinda City si de orasul-port Balikpapan,…

- Presedintele indonezian Joko Widodo a dezvaluit luni amplasamentul viitoarei capitale, ce va fi ridicata in partea indoneziana a insulei Borneo, in provincia Kalimantanul de Est, pentru a lua locul Jakartei, o metropola supraaglomerata, poluata si care se scufunda incet, situata pe coasta de nord a…

- Presedintele indonezian Joko Widodo a dezvaluit luni amplasamentul viitoarei capitale, ce va fi ridicata in partea indoneziana a insulei Borneo, in provincia Kalimantanul de Est, pentru a lua locul Jakartei, o metropola supraaglomerata, poluata si care se scufunda incet, situata pe coasta de nord…

- Presedintele indonezian, Joko Widodo, a demarat oficial, pe 16 august, planurile de mutare a capitalei statului asiatic din Jakarta intr-o alta locatie de pe insula Borneo. Indonezia nu este, insa, prima tara care ia o astfel de decizie, state precum Nigeria, Kazahstan ori Myanmar cunoscand in istoria…

- Un nou stat iși schimba capitala. Propunerea a fost facuta chiar de președintele țarii. Oficialul dorește mutarea acesteia pe o insula. Este vorba de Indonezia. Președintele țarii vrea mutarea capitalei pe insula Borneo, in orașul Palangkaraya. Acesta a facut o cerere in acest sens, in momentul in…