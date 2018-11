Stiri pe aceeasi tema

- Noua Caledonie, teritoriu francez cu 270.000 de locuitori din Pacific, organizeaza duminica un referendum prin care cetațenii vor decide daca raman in cadrul Franței sau daca aleg independența fața de statul francez. Aproape 175.000 de locuitori cu drept de vot din arhipelagul care apartine Frantei…

- Noua Caledonie, teritoriu francez cu 270.000 de locuitori din Pacific, urmeaza sa decida la un referendum care are loc duminica daca doreste sa ramana in cadrul Frantei - scenariul cel mai probabil - sau daca alege independenta, relateaza AFP si Kyodo. Aproape 175.000 de locuitori cu drept de vot din…

- "Naționala" Romaniei de handbal masculin n-a avut nicio șansa astazi, in fața Franței, la Cluj, in preliminariile CE 2020: 21-31, scor final, De șase ori campioana a lumii, Franța domina handbalul in ultimii 20 de ani. "Cocoșii" au un lot stelar, cu trei-patru jucatori de calitate pe fiecare post!…

- Furtuni punctuale, localizate si foarte violente, insotite de "episoade mediteraneene", asemeni celui care a lovit sudul Frantei, sunt foarte greu de prognozat, relateaza luni AFP. Aceste fenomene, care se produc de trei sau sase ori in medie pe an, se caracterizeaza prin ploi intense care "provoaca…

- O plangere a fost depusa pe 2 octombrie la Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva Frantei pentru crime impotriva umanitatii din cauza testelor nucleare efectuate in Polinezia, a afirmat marti la ONU liderul separatist polinezian Oscar Temaru, citat de AFP preluata de Agerpres. ''Datoram…

- Sportul este domeniu prioritar in Franta, astfel ca „sectorul” a fost dat pe mana unei alte mari campioane, dupa ce Laura Fessel, dubla campioana olimpica la scrima (1996), a demisionat, potrivit Mediafax. Astfel, in fruntea Ministerului Sportului a fost numita Roxana Maracineanu, prima campioana mondiala…

- Comitetul pentru climat al lui Emmanuel Macron a fost tinta atacurilor, dupa ce Ministrul Mediului si-a dat demisia, afirmand ca presedintele Frantei nu face suficient de multe pentru protejarea mediului,...

- Anne Kerjean este jurnalist la Charente Libre din Angouleme, una dintre cele mai mari publicatii regionale din sud-vestul Frantei, iar timp de trei zile a vizitat judetul Cluj. Frantuzoaica s-a declarat incantata de muzeele si de vechile cladiri incarcate de istorie, dar a ramas surprinsa de faptul…