Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters, AFP si Xinhua. Potrivit Institutului…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs luni in largul coastei de vest a Taiwanului, potrivit Institutului american de studii geologice (USGS), si a fost simtit pana in Hong Kong, situat la 470 km de epicentru, potrivit Agerpres.Cutremurul s-a produs la circa o suta de kilometri de arhipelagul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti in largul Insulelor Solomon din Pacificul de Sud, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza Reuters. Cutremurul, a carui magnitudine a fost evaluata initial la 6,2, s-a produs la 55 km adancime si la 37 km sud-est de Gizo, intr-o zona…