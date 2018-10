Stiri pe aceeasi tema

- 1 octombrie, o zi istorica pentru comuna Mogoșoaia Un vas ales al lui Dumnezeu pare sa fi fost Constantin Brancoveanu inca dinaintea domniei sale, pentru noi toți, cei de ieri, de azi și de maine. Ca o faclie luminoasa, a ars in sufletul sau credința creștina, pe care a marturisit-o cu demnitate, a…

- Conform statisticilor, abandonul școlar survine in cazul a 45% dintre copiii proveniți din familii fara posibilitați financiare care nu pot acoperi cheltuielile pentru școala. De ani buni, elevii din Ilfov au o mana intinsa din partea Asociației Edulier, din Corbeanca. Articol publicat in Jurnalul…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul BOR: „Sa intensificam colaborarea dintre familie, biserica și școala pentru promovarea valorilor permanente” In mesajul intitulat „Educatia – lumina pentru viata și bucurie de Centenar“, adresat tuturor elevilor, parintilor și cadrelor didactice din invatamantul…

- A venit si randul lor. Timp de trei ore, locuitorii cartierului „Studio”, cel mai mare din orasul Buftea, au primit in ospetie artisti indragiti, interpreti ai frumoaselor noastre traditii folclorice. Totul s-a petrecut vineri, 31 august, spre seara. Muzica, dansul, buna-dispozitie au evocat caldura…

- Situata in inima orașului Buftea, biserica inchinata Sf. Prooroc Daniel și Sf. Teodora de la Sihla este acum unul dintre simbolurile de frunte ale localitații. Pe cat de mare și grandioasa, pe atat de frumoasa! Deși pereții inca nu sunt impodobiți cu picturi care infațișeaza sfinții și scenele biblice,…

- In cadrul celei mai recente ședințe ordinare a Consiliului Județean Ilfov (CJI) au fost aprobate proiectele de hotarari – privind rectificarea bugetului local al județului pe anul 2018, atat la partea de venituri, cat și la partea de cheltuieli, privind contul de execuție al bugetului local pentru trimestrul…

- Pentru dragostea pe care le-o arata oamenilor de peste veacuri, doctorul fara de arginți, Sfantul Pantelimon, a ramas in sufletele credincioșilor din orașul Pantelimon. Vineri, pe 27 iulie, sfantul mare facator de minuni a fost praznuit cu mare bucurie, in chip cu totul deosebit, in parohia care-i poarta…

- Tradiția spune ca Sfantul Ilie Tesviteanul are puterea sa opreasca ploaia și sa alunge norii, fiind inzestrat de Dumnezeu cu daruri spirituale din belșug. Lucru dovedit la Buftea, in ziua cinstirii marelui Prooroc, in Parohia Sabareni. Credincioșii locului au fost ocoliți de furtuna, ploaie, tunete…