Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a obținut biletele pentru finala Cupei Romaniei dupa o victorie muncita cu Minaur Baia Mare. Banațenii s-au impus cu 30-28 (15-13) intr-un meci decis in ultimele secunde. Timișorenii așteapta acum deznodamantul partidei dintre gazda turneului Final Four, Dobrogea Sud Constanța, și Steaua,…

- HC Dobrogea Sud Constanța și Poli Timișoara vor juca finala Cupei Romaniei dupa ce au trecut sambata, in semifinale, de Steaua, respectiv Minaur Baia Mare. Nervi și suspans maxim la semifinalele Cupei Romaniei care au avut loc sambata, la Constanța. In prima partida, Poli Timișoara a trecut cu 30-28…

- Au eliminat deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens Rugbyiștii de la CSM București s-au calificat in premiera in finala, eliminand deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens. "Nu e nici o pacaleala, CSM e in finala". Asta s-a auzit din vestiarul…

- Echipa CSM Stiinta Baia Mare s-a calificat sambata in finala Cupei Romaniei la rugby, dupa ce a invins pe teren propriu pe CSA Steaua cu scorul de 16-7 (9-7), in cea de-a doua semifinala a competitiei, informeaza Agerpres. Intr-un meci destul de echilibrat dar pe un gazon nu foarte bun, gazdele au punctat…

- Fara 9 jucatori de la naționala, dar și contra unui arbitraj slab prestat de Razvan Vasiliu, Timișoara Saracens a capotat la București, in fața CSM-ului, in prima semifinala a Cupei Romaniei. Chiar și așa, diferența s-a facut in prima parte, cand gruparea banațeana a fost inexistenta.

- Echipa CSM Bucuresti este prima finalista a Cupei Romaniei la rugby dupa ce a invins vineri, pe Stadionul national 'Arcul de Triumf', in prima semifinala, cu 27-22 (17-0), pe Timisoara Saracens, detinatoarea trofeului si campioana en titre. 'Tigrii' au dominat partida,…

- 13 rugbiști din Barlad vor juca, in weekend, pentru CSM Știința Baia Mare – CSA Steaua București și CSM București – Timișoara Saracens, in semifinalele Cupei Romaniei. Dupa disputarea, pe 10 martie, a ultimei etape din Cupa Romaniei, au fost stabilite cele mai bune patru echipe de rugby din SuperLiga…

- CSM București a caștigat greu cu HC Zalau i-au dat mari emoții la București. Echipa lui Gheorghe Tadici a condus cu trei goluri la pauza, dar CSM s-a calificat pana la urma in Final Four-ul Cupei Romaniei, dupa victoria reușita cu 29-27. (Detalii aici) Helle Thomsen, antrenoarea daneza de la CSM București,…

- Campioana Romaniei CSM București nu-și mai gasește reperele. Ardelencele de la HC Zalau i-au dat mari emoții la București. Echipa lui Gheorghe Tadici a condus cu trei goluri la pauza, dar CSM s-a calificat pana la urma in Final Four-ul Cupei Romaniei, dupa victoria reușita cu 29-27. Degringolada continua…

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, are ca obiectiv victoria in partida de vineri, cu CSM Bucuresti, din prima semifinala a Cupei Romaniei, care va avea loc pe Stadionul national ''Arcul de Triumf'', dar nu-si subestimeaza adversarul in fata caruia a pierdut (12-16) in calificari.…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila este prima calificata in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat marti, in sferturile competitiei, formatia CSM Bistrita, cu scorul de 28-25 (16-15).Celelalte partide din sferturi se vor juca astfel: CSM Roman – Danubius Galati, CSM Bucuresti…

- 13 startup-uri din Timisoara si 8 din Sibiu s-au calificat in urma participarii la hackathoanele care au avut loc in week-end. Echipele care au convins juriul si publicul cu produsele lor vor participa in 21 mai 2018 la evenimentul Demo Day din Bucuresti, al Innovation Labs, alaturi de finalistii din…

- Aflați in Largs, o localitate din apropiere de Glasgow, Scoția, pentru un cantonament de pregatire la Sport Scotland Inverclyde National Sports Training Centre, „stejareii” U20 au susținut, ieri, un meci de pregatire in compania naționalei țarii gazda. Dintre cei opt barladeni convocați la lot, cinci…

- Romania – Belgia, in Rugby Europe International Championship 2018. Se joaca pe 10 martie, de la ora 13.00, la Buzau. ”Stejarii” continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019. Pentru aceasta partida, a patra din REIC 2018, staff-ul tehnic a stabilit un lot de 31 de jucatori. ACTUALIZARE…

- Cupa Romaniei 2018 la rugby. Primele partide oficiale din 2018 vor avea loc sambata, 10 martie, cand se reiau disputele din cadrul fazei calificarilor in semifinalele. In condițiile in care Știința Baia Mare, CSM București, Timișoara Saracens și Steaua București, ordinea la zi a clasamentului, nu mai…

- Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investițiile la stadionul Steaua și stadionul Arcul de Triumf. Cele doua stadioane au fost declarate, alaturi de stadionul Dinamo si stadionul Giulești-Valentin Stanescu (Rapid), stadioane de interes public si de importanta nationala pentru…

- Conducatorii clubului din capitala au profitat din plin de pauza competiționala și s-au mișcat pe piața transferurilor, intarind echipa. Astfel, dupa ce acum aproape doua saptamani l-au adus pe internaționalul Johannes van Heerden, acum, inainte de duelul cu Steaua, din Cupa Romaniei, “tigrii” au mai…

- Echipa de rugby CSM Bucuresti a efectuat in pauza competitionala din iarna cinci transferuri, noile achizitii urmand sa debuteze sambata in ultima etapa din Cupa Romaniei, in confruntarea cu CSA Steaua. Astfel, dupa ce acum aproape doua saptamani l-au adus pe internationalul Johannes van…

- Selectionata de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand ca sambata, de la ora 13.00, sa intalneasca, la Buzau, reprezentativa similara a Belgiei. Pentru aceasta partida, a patra din Rugby Europe International Championship 2018, staff-ul tehnic a stabilit…

- Guvernul va discuta, miercuri, indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Stadion Steaua” si Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf”, arena din Ghencea urmand sa aiba 30.500 de locuri pentru spectatori, muzeu si restaurant pitch-view / bar sky view.

- Președintele celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre meciul cu Dinamo de maine, care incepe la ora 17:00. Partida din sferturile de finala ale Cupei Romaniei este in direct la TV Digi, Telekom, Look și liveTEXT pe GSP.RO. "Este adevarata finala a Cupei Romaniei. Cine va caștiga maine,…

- Juniori ADVERSAR… Sporting Juniorul Vaslui U17 va avea parte, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei – Under 17, de un nou adversar dificil. Gruparea vasluiana va da piept cu echipa similara a FCSB Bucuresti. Partida va avea loc miercuri, 14 martie, ora 14.00. Sporting Juniorul Vaslui (U17) si-a…

- Fiecare formatie participanta va primi 9,25 milioane de euro si un bonus de 1,5 milioane de euro pentru o victorie obtinuta in faza grupelor sau 750.000 de euro in caz de meci egal.Echipele calificate in optimi de finala vor obtine cate 2 milioane de euro, cele care ating sferturile de…

- The Humans a caștigat finala Eurovision Romania 2018, de duminica, 25 februarie , eveniment organizat la Sala Polivalenta din Capitala. Publicul a fost cel care și-a ales preferații. Duminica, 25 februarie, publicul roman a ales castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Finala, care s-a desfasoara…

- Echipa de rugby CSM Bucuresti l-a transferat pe sud-africanul Johannes van Heerden (CSM Stiinta Baia Mare), component al nationalei Romaniei, scrie site-ul ''tigrilor''. ''Tigrii au ambitii mari in acest sezon, iar pentru asta au adus la echipa un jucator cu nume 'greu'.…

- Stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta gazduieste sambata, 24 februarie, de la ora 11.00, meciul amical de rugby dintre echipele Tomitanii Constanta liderul Diviziei Nationale de seniori si CSM Bucuresti formatia de pe locul trei in Superliga, primul esalon valoric al rugby ului romanesc . Cele doua…

- Jukebox si Bella Santiago se numara printre cei 15 finalisti ai Selectiei Nationale, alesi pe primul loc, cu maximum de punctaj oferit de juriul competitiei, iar duminica, pe 25 februarie, vor urca pe scena Eurovision Romania 2018 cu numarul 12 in concurs, in cadrul finalei ce va avea loc la Sala Polivalenta…

- Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin au fost decise, marti, prin tragere la sorti, la sediul FR Handbal. Din faza optimilor de finala mai este de jucat o partida, programata miercuri, intre Rapid Bucuresti si HCM Ramnicu Valcea.Potrivit tragerii la sorti…

- Alexia & Matei, finaliști la Eurovision Romania, și-au promovat piesa din concurs in randul elevilor de la Liceul ”Emil Racovița” Vaslui. Pentru mai bine de o ora, au fost oaspeții Liceului ”Emil Racovița” (LER) Vaslui. In sala de sport, plina pana la refuz, liceenii au intrat repede in jocul artiștilor,…

- Politehnica Iași s-a retras din Superliga de rugby. Confruntata cu probleme financiare de cateva luni, ceea ce a determinat majoritatea jucatorilor sa plece, echipa moldoveana s-a retras oficial din competiție. La finalul turului SuperLigii CEC Bank 2017-2018, CS Politehnica Iasi se afla pe locul 7,…

- Dupa succesul categoric cu Germania , naționala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia. Duminica, 18 februarie, la Madrid, Stejarii vor intalni Spania, de la ora 13:45 (ora Romaniei) in etapa a doua a Rugby Europe Championship. Meciul are o miza uriașa, in cazul…

- La trei zile de la partida cu Rapid Bucuresti, din cadrul etapei a XVI-a a Ligii Nationale de handbal feminin, Handbal Club Zalau va sustine primul meci din actuala editiei a Cupei Romaniei. Calificata direct in optimile de finala, echipa zalauana a avut parte de o tragere la sorti favorabila, adversara…

- Cele doua echipe veneau dupa sferturi de finala complet diferite ca desfașurare: daca timișorenii au avut nevoie de 55 de minute de joc pentru a se desprinde de adversar, U-Banca Transilvania a parut sa controleze destul de ușor jocul cu BCM U Pitești, încercând sa obțina calificarea…

- U-Banca Transilvania Cluj, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe CSM CSU Oradea in finala Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa victoriile obtinute in semifinalele de luni, jucate in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe. U-BT Cluj a trecut greu de BC SCM Timisoara, cu 77-75 (14-15, 22-21, 20-21, 21-18),…

- Marius Copil – Mirza Basic (duminica, ora 17.00), finala turneului de la Sofia. Aradeanul, la meciul carierei. Turneul Diema Xtra Sofia Open se joaca pe hard și este de categoria ATP 250, avand premii totale de 501.345 euro. ATP 250 SOFIA, finala (simplu) MARIUS COPIL – MIRZA BASIC (ora 17.00) AICI…

- Stejarii vor debuta in noul an competițional sambata 10 februarie, la Cluj-Napoca, intr-un meci cu Germania. Partida se va juca de la ora 16.00. Antrenorul Lynn Howells a stabilit un lot de 30 de jucatori, din care 17 formeaza pachetul de inaintare și 13 sunt jucatori de treisferturi.Sezonul…

- DRAGOSTE DE TARA Sute de barladeni au fost ieri in Statia CFR Barlad, unde au asteptat, alaturi de oficialitati, Trenul Unirii 2018, Trenul Centenarului care a circulat pe ruta Bucuresti – Iasi si retur. Alaturi de barladeni si de primarul lor, Dumitru Boros, a fost si PS Ignatie, Episcopul Husilor,…

- Dupa o binemeritata vacanta de iarna componentii vicecampioanei Romaniei la rugby, se vor reuni luni 22 ianuarie 2018 ora 10.00 la sediul clubului. Potrivit oficialilor C.S.M.Stiinta Baia Mare, pregatirea de iarna se va desfasura pe plan local, prima saptamana fiind rezervata readaptarii la efort. Tot…

- SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT Meciul din optimile de finala ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (72 WTA) a fost programat luni, de la 17:00, ora locala, 08:00, ora la Bucuresti. SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE…

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, s-a calificat sambata in finala Continental Shield, cea de-a treia competitie valorica europeana intercluburi, dupa ce a castigat si returul cu RC Batumi (Georgia), cu scorul de 21-12 (13-5), in partida disputata pe Cluj Arena. Banatenii…

- Nationala de rugby U20 a Romaniei se reuneste in primul stagiu de pregatire din 2018, care va avea loc la Izvorani, intre 23 si 30 ianuarie, obiectivul fiind testarea potentialului echipei in vederea formarii unui nucleu competitiv pentru Campionatul European de U20 care va avea loc la Lisabona intre…

- Internationalul roman Andrei Radoi, component al echipei de rugby Timisoara Saracens, spune ca banatenii isi doresc sa castige si partida retur cu RC Batumi, din semifinalele Continental Shield, si sa dispute finala competitiei. ''Meciul care va avea loc sambata, pe Cluj Arena,…

- UVT Agroland Timișoara pleaca miercuri spre București pentru primul joc din aceasta saptamana. Formația pregatita de Bogdan Paul are programat miercuri seara, la ora 18, meciul retur din sferturile Cupei Romaniei la volei feminin, cu CSM București, una dintre pretendentele la caștigarea trofeului.

- Cupa Romaniei la polo 2018, sferturi de finala. Turneul se disputa in bazinul Steaua, in perioada 19-21 ianuarie. Cupa Romania la polo 2018. Formațiile din Superliga, singurul eșalon de polo din țara, vor juca in bazinul ”Steaua”, in sistem eliminatoriu. La imperecherea echipelor s-a ținut cont de locurile…

- CSU Craiova si Dinamo se vor intalni in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc astazi. Meciul se va disputa in Banie, pe noul stadion „Ion Oblemenco”.

- In aceasta dimineața, de la ora 11:30, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. FCSB, CS U Craiova, Dinamo, Astra, Poli Iași, Gaz Metan Mediaș, FC Botoșani și AFC Hermannstadt sunt cele opt echipe calificate in sferturi. Partidele se vor disputa intr-o…

- Federatia Romana de Rugby si-a anuntat superlativele anului 2016 prin voturile fanilor de pe site-ul FRR, dar si prin optiunile unei comisii special desemnate. Cea mai buna jucatoare din Romania la rugby in 7 a fost aleasa ieseanca Ana Maria (Sandu) de la CS Politehnica, echipa campioana antrenata…

- Tongalezul Moa Mua Maliepo și neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetele de la CSM București, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbiști vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera nordica. Cei doi "tigri" și-au retrait cu nostalgie copilaria. S-au dat in carusel, au…

- Tongalezul Moa Mua Maliepo si neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetelede la CSM Bucuresti, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbisti vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera nordica. Cei doi "tigri" si-au retrait cu nostalgie copilaria. S-au dat in carusel,…

- Vor sa faca Craciunul romanește! Tongalezul Moa Mua Maliepo și neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetele de la CSM București, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbiști vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera nordica. Vezi galeria foto + 2 + 2 Cei doi „tigri” și-au…