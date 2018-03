Stiri pe aceeasi tema

- uterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunta duminica Nuclearelectrica.

- Oficialii Nuclearelectrica au transmis, in aceasta ultima zi a saptamanii, ca s-a decis oprirea controlata a Unitatii 1 a Centralei Nuclear Electrice (CNE) Cernavoda. Dar si cat se estimeaza ca va durea aceasta situatie. Masura a fost luata la ora 9 si 20 de minute, se mentioneaza intr-un comunicat…

- Proiectul Romgaz este cea mai mare investitie a statu­lui roman in productia de energie din ultimii 10 ani, centrala de la Iernut fiind cu atat mai importanta cu cat ea va putea echi­libra sistemul in zona de nord a tarii, acolo un­de exista un deficit de productie. Deocam­data este sin­gu­rul proiect…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti a fost oprita la ora 16.00 la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Dupa cateva ore, din cauza viscolului, autostrada a fost inchisa in totalitate.

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a declarat ca s-a intalnit ”in lift” cu investitorii chinezi cu care statul negociaza realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, proiect de 6,5 miliarde de euro care bate pasul pe loc de patru ani. Reamintim, Nuclearelectrica a ales in 2014 grupul China General…

- Robert Tudorache, aflat la Constanta pentru o vizita la sediul Oil Terminal, a spus ca se negociaza prelungirea memorandumului cu partea chineza pentru realizarea reactoarelor 3 si 4 la Cernavoda. “Suntem cu prelungirea memorandumului de intelegere pe inca sase luni. Deja am rezolvat undeva…

- Proiectul PSD care prevede ca Nuclearelectrica, compania de stat care opereaza centrala nucleara de la Cernavoda, sa se aprovizioneze doar cu combustibil nuclear produs in Romania, pe cat posibil numai pe baza producției interne ...

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda functioneaza la putere nominala incepand din seara zilei de 21.01.2018, ora 22:15, potrivit unui comunicat semnat de directorul general Cosmin Ghita. Puterea Unitatii 2 CNE Cernavoda a fost redusa in dimineata zilei de 21.01.2018…

- Proprietatea este impartita in trei loturi si anume o cladire cu teren de aproximativ 2.400 de metri patrati, fosta fabrica de lactate care se afla pe un teren de 19.208 metri patrati si o zona agricola cu o suprafata de 5.430 de metri patrati, se arata in anuntul companiei, care nu a inaintat si un…

- Nuclearelectrica SA anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri pubice pentru atribuirea contactului de achizitii a Serviciilor tehnice pentru testarea eficientei de retinere a filtrelor HEPA si a filtrelor cu carbune activ utilizate in Sistemele de Ventilatie ale Centralei. Valoare estimata totala…