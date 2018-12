Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 30 noiembrie 2018, ora 19.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va avea loc vernisajul expoziției Ștefan cel Mare din istorie in veșnicie. Prin acest eveniment, organizatorii și-au propus sa readuca in atenția publicului pe marele voievod al Moldovei, ostaș neinfricat, bun diplomat și…

- Marti, 27 noiembrie, incepand cu ora 14, la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie din Baia Mare se va desfasura expozitia documentar-istorica prilejuita de implinirea a 100 de ani de la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia “Maramureșenii au spus la Alba Iulia DA pentru UNIRE”. In urma cu 100…

- Vernisajul expozitiei va avea loc maine, de la ora 17, la Palatul Culturii, in prezenta fotografului. Evenimentul expozitional este organizat de catre Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova" Iasi si Centrul Cultural German Iasi, in parteneriat cu Goethe-Institut…

- Ovidiu Cristea, directorul Institutului de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Romane a lansat, in sala senatului Universitații “Ovidius”, volumul “Acest domn de la miazanoapte”. Aparut la editura Cetatea de Scaun din Targoviște, lucrarea vorbește despre semnificația anului 1484 in istoria Moldovei…

- Directorul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Romane, Ovidiu Cristea, iși lanseaza lucrarea „Acest Domn de la Miazanoapte” la Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC). Evenimentul este organizat de Facultatea de Istorie și Științe Politice și va avea loc miercuri, 24 octombrie 2018,…

- Licentiat in filologie clasica la Universitatea din Bucuresti 1967 , Alexandru Barnea este membru al Sectiei Greco Romane din cadrul Institutului de Arheologie "V. Parvan" al Academiei Romane din 1968 si pana in prezent. Doctor in istorie la Universitatea Bucuresti din anul 1983, prof. univ. dr. Barnea…

- Recent, Muzeul de Istorie și Arheologie din Baia Mare a demarat programul Doneaza o jucarie. Acum, cu jucariile adunate, reprezentantii institutiei s-au gandit sa faca o bucurie copiilor preșcolari de la Oarța de Sus. Astfel, angajații muzeului s-au deplasat la Gradinița din Oarța, cu o cutie plina…

