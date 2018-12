Noua armă cu care se laudă PUTIN Vorbind la o intalnire de sfarșit de an cu guvernul, Putin a spus ca arma, numita "Avangard", a fost lansata din regiunea Orenburg in Rusia Europeana, lovind ținta din orașul estic Kamchatka, aflat la aproape 4000 de mile departare, potrivit The Independent. A fost un eveniment, a spus el, care va fi resimțit dincolo de frontierele naționale, un "eveniment nu numai pentru armata noastra, ci pentru intreaga noastra țara". "Rusia a dezvoltat un nou tip de rachete strategice", a spus el, inainte de a adauga ca armele erau deja in producție și ca vor fi livrate armatei la inceputul anului viitor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

