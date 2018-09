Stiri pe aceeasi tema

- Salariile reale in Germania au crescut in trimestrul doi din 2018 in pofida celei mai ridicate rate a inflatiei din ultimii cinci ani, arata datele publicate joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), care sugereaza ca in continuare cheltuielile gospodariilor vor reprezenta motorul de crestere…

- PIB-ul Germaniei va creste cu aproximativ 2% anul acesta, plus sau minus 0,1%, a estimat luni ministrul Economiei, Peter Altmaier. "Am fi putut avea un avans de 3%", dar companiile nu investesc suficient pentru a inregistra rate mai mari de crestere deoarece lipsa de angajati calificati nu…

- PIB-ul Germaniei va creste cu aproximativ 2% anul acesta, plus sau minus 0,1%, a estimat luni ministrul Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters. "Am fi putut avea un avans de 3%", dar companiile nu investesc suficient pentru a înregistra rate mai mari de creştere deoarece lipsa de angajaţi…

- PIB-ul Germaniei va creste cu aproximativ 2% anul acesta, plus sau minus 0,1%, a estimat luni ministrul Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters."Am fi putut avea un avans de 3%", dar companiile nu investesc suficient pentru a inregistra rate mai mari de crestere deoarece lipsa de angajati…

- Salariile corelate in funcție de evoluția inflației vor crește cu 1,5% in Germania, in 2018, adica mult mai repede decat in Franța și media europeana, arata un studiu publicat joi de Institutul german de Studii Economice și Sociale (WSI). Totuși, angajatorii nu gasesc suficienți muncitori pentru a ocupa…

- Salariile corelate in functie de evolutia inflatiei vor creste cu 1,5% in acest an in Germania, adica mult mai repede decat in Franta si decat media europeana, arata un studiu publicat joi de Institutul german de Studii Economice si Sociale (WSI), transmite AFP. Potrivit acestui studiu, creşterea…

- Lunar dam mii de lei pentru a putea acoperi cheltuielile medii din gospodaria noastra. Corvoada cheltuielilor o resimțim tot mai mult, iar Institutul Național de Statistica a confirmat ca mare parte din veniturile unei familii merg strict pe cheltuielile din gospodarie. Cheltuielile medii ale populatiei…