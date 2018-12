Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat, vineri seara, in cazul unui mistret de pe un fond de vanatoare din Braila. Zona afectata care a fost instituita in jurul focarului cuprinde si o localitate din Buzau, relateaza Mediafax.Potrivit Prefecturii Buzau, Directia Sanitar Veterinara…

- Pesta porcina africana a fost confirmata in alte doua ferme din judetul Braila, aflate la circa patru kilometri de localitatea Ulmu. In prezent, autoritatile pregatesc actiunea de eutanasiere a celor circa doua mii de animale din ferme. De la confirmarea primului caz de pesta porcina africana in…

- Buzaul a intrat in randul judetelor unde s-au acordat despagubiri din cauza pestei porcine africane, suma totala fiind de 3.300 de lei. Potrivit purtatorului de cuvant al Dirctiei Sanitar-Veterinare ti pentru Siguranta Alimentelor Buzau, medicul Iulian Moca, au fost platite despagubiri pentru doua exploatatii…

- Un nou caz de pesta porcina africana a fost confirmat in comuna Plopii Slavitesti, din judetul Teleorman, comuna vecina cu localitatea unde s-a gasit primul caz de pesta porcina din judet. Pe fondul de vanatoare „11 Beciul” s-au gasit cadavrele a 12 mistreti care, dupa testare, s-au dovedit bolnavi…

- • In plus, sunt probleme cu porcii santinela de la Lunca Confirmarea a inca a unui focar de pesta porcina africana in localitatea Amara, comuna Balta Alba, la cateva sute metri de cel identificat in urma cu doua saptamani, a alertat din nou autoritatile. Proprietarul animalului bolnav a fost cel care…

- Buzaul nu scapa de pesta porcina africana. Virusul PPA a fost confirmat la un porc domestic mort intr-o gospodarie din satul Amara, comuna Balta Alba, unde erau crescute trei suine. Un al doilea porc care a murit in aceeasi gospodarie nu prezenta semne de infestare cu pesta porcina africana, iar al…

- In satul Amara, comuna Balta Alba, a fost identificat luni al patrulea focar de pesta porcina africana, conform unui comunicat al Prefecturii Buzau, scrie www.agerpres.ro. ‘Virusul PPA a fost confirmat la un porc domestic mort intr-o gospodarie din satul Amara, comuna Balta Alba, unde exista un numar…