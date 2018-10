Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare au reusit sa recupereze duminica de pe piscul montan Gurja din Nepal cadavrele celor noua alpinisti care au murit recent pe acest munte, iar primele observatii au permis autoritatilor sa obtina cateva informatii clare legate de circumstantele ...

- Andreea, tanara mama de 26 de ani care a murit intr-un groaznic accident de motocicleta, va fi condusa azi pe ultimul drum. Ea va fi inmormantata in rochie de mireasa. Din nefericire, prietenul ei – ranit foarte grav in teribilul accident – a murit in spital din cauza ranilor grave. Durere sfașietoare…

- Un deputat sud-coreean vizat de o ancheta pentru fapte de coruptie s-a sinucis la Seul, a anuntat luni politia, informeaza France Presse preluata de agerpres. Roh Hoe-chan era la al treilea mandat de deputat, ca membru al Partidului Justitiei (stanga). El era suspectat ca a primit…