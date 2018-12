Nou zbor uman catre ISS

Stiri pe aceeasi tema

- Racheta Soyuz i-a transportat cu bine pe orbita pe cei trei astronauti care vor forma urmatorul echipaj al Statiei Spatiale Internationale (ISS), conform unui anunt facut luni de Agentia spatiala rusa Roskosmos, transmite AFP. La bordul capsulei Soyuz se afla un astronautul canadian David Saint-Jacques,…

- O racheta Soyuz de productie ruseasca cu trei astronauti la bord a fost lansata luni catre Statia Spatiala Internationala (ISS), evenimentul constituind un nou inceput pentru lansarile cu echipaj uman dupa esecul misiunii din octombrie, anulata dupa la scurt timp dupa decolare din cauza unei defectiuni,…

- La aproape doua luni dupa esecul ultimului zbor cu echipaj uman catre Statia Spatiala Internationala (ISS), un cosmonaut rus si doi astronauti din Statele Unite si Canada vor decola luni de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, relateaza AFP. David Saint-Jacques, Anne McClain si Oleg Kononenko vor…

- Rusia a anuntat ca doreste sa revina la turismul spatial in 2019 sau 2020, la zece ani dupa ce omul de afaceri canadian Guy LaLiberte a vizitat Statia Spatiala Internationala (ISS), relateaza EFE. "Zborurile comerciale sunt suspendate. Totusi, preconizam posibilitatea reluarii lor in 2019-2020",…

- Echipajul de pe Statia Spatiala Internationala (ISS) dispune de cantitati suficiente de carburant, oxigen, alimente si apa pentru a rezista cel putin sase luni la bordul avanpostului orbital, a declarat Vladimir Solovyov, directorul de zbor al segmentului rusesc al statiei, citat duminica de agentiile…

- Rusia a lansat joi, la ora 11:40, naveta spațiala Soyuz MS-10 deasupra unei rachete Soyuz FG, având la bord o echipa de doi cosmonauți în loc de trei, respectiv pe cosmonautul rus Alexey Ovchinin și astronautul NASA Nick Hague. Lansarea a avut loc de la cosmodromul Baikonur.…

- Rusia a anuntat un important exercitiu tactic in Marea Neagra si in Crimeea, implicand zeci de avioane de lupta, ”inclusiv aviatia strategica” si nave. Potrivit ministerului rus al Apararii, cele 50 de avioane, carora li se adauga zece nave, se afla in stare de alerta pentru a se implica in aceste manevre…

- Rusia a demarat marți verificari dupa o scapare de oxigen, saptamana trecuta, pe naveta Soyuz care era cuplata la Stația Spațiala Internaționala (ISS), și care ar putea sa fi fost provocata de o manevra intenționata, scrie AFP.