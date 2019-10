Nou tren pe ruta Satu Mare - Viena

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori in colaborare cu MAV Start (operatorul national feroviar de calatori din Ungaria) si OBB (operatorul national feroviar de calatori din Austria) au stabilit introducerea in circulatie a unui nou tren pe ruta Satu Mare – Debrecen – Puspokladany – Viena Hbf și retur incepand cu planul de…

- Primaria municipiului Baia Mare va investi: Ștrandul vechi devine ștrandul nou! Dam START la proiectul Rivulus – Aqua Spa & Sport Primaria municipiului Baia Mare va investi, din resurse proprii si credite atrase, peste 20 milioane de euro, in constructia unui complex socio-cultural-sportiv si de agrement,…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul ungar Viktor Orban se intalnesc luni, in vestul Ungariei, pentru a celebra 30 de ani de la picnicul care a facilitat un exod in masa al est-germanilor, moment care a marcat inceputul caderii Cortinei de Fier, transmite dpa. La 19 august 1989,…

- ​FC Basel, vicecampioana Elvetiei, a reusit sa elimine vicecampioana Olandei, PSV Eindhoven, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, transmite News.ro.Elvetienii au câstigat mansa a doua cu 2-1, dupa ce au pierdut meciul tur cu 2-3, calificându-se astfel datorita golurilor…

- Guvernul de la Berlin si operatorul feroviar de stat Deutsche Bahn (DB) au ajuns la un acord privind un program de modernizare a retelei nationale de cai ferate in valoare de 86 de miliarde de euro (95 de miliarde de dolari), in urmatorii zece ani, a anuntat ministrul Transporturilor, Andreas Scheuer,…

- Cine face cel mai bun borș pescaresc, romanii sau ungurii? Pescarii de pe Someș sunt mai ”adevarați pescari” decat cei care pescuiesc pe balți? Iata doua intrebari la care satmarenii vor putea afla raspunsul la „Vetiș Fish Fest” – prima ediție a singurului festivalului culinar pescaresc din județul…

- Trenurile de marfa au o viteza comerciala de numai 15-20 km/h in țara, cu mult sub cele din Ungaria, Polonia sau Cehia, in timp ce cu Austria sau Germania nici nu ne putem compara. Trenurile locale de marfa depașesc abia in mod execepțional 80 km/h și mulți factori le incetinesc, de la controalele lungi…