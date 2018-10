Stiri pe aceeasi tema

- O mica insula de nisip pierduta in Pacific si apartinand statului american Hawaii a fost inghitita de ape dupa ce a fost maturata de uraganul Walaka, la inceputul lunii octombrie, relateaza...

- Componentele sistemului de aparare antiracheta al SUA din Romania si Polonia risca sa duca la colapsul Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), a declarat marti Vladimir Ermakov, seful Departamentului...

- Ca o aparitie fantomatica, un avion C-17 si o macheta la scara 1:1 a capsulei Orion au fost fotografiate recent pe cerul Arizonei in cadrul ultimei testari, incheiate cu succes, a sistemului de parasute menit sa asigure aterizarea in siguranta a echipajului capsulei Orion. Macheta capsulei…

- SUA si Japonia au efectuat cu succes un test al sistemului Aegis de aparare balistica al Japoniei, au anuntat miercuri oficiali americani din sfera apararii, intr-un comunicat citat de Reuters. Testul sistemului Aegis, fabricat de Lockheed Martin, "asigura incredere in viitoarea capacitate…

- SUA si Japonia au efectuat cu succes un test al sistemului Aegis de aparare balistica al Japoniei, au anuntat miercuri oficiali americani din sfera apararii, intr-un comunicat citat de Reuters preluat de Agerpres. Testul sistemului Aegis, fabricat de Lockheed Martin, "asigura incredere in viitoarea…

- Uraganul Lane, retrogradat vineri la nivel de furtuna tropicala, s-a apropiat de centrul arhipelagului Hawaii din Oceanul Pacific provocand ploi torentiale si inundatii de amploare pe Insula Mare, au anuntat reprezentantii Apararii civile, citati de Reuters. Insotit de rafale de vant care…

- Centrul uraganului Lane se apropie de arhipelagul hawaian, unde a provocat deja viituri, inundatii si alunecari in cea mai mare dintre insule. Spre usurarea locuitorilor si a turistilor, furtuna formata in Pacific a continuat sa slabeasca in intensitate.

- Principalele regiuni locuite ale arhipelagului, si in special capitala Honolulu, se pregateau vineri pentru ce-i mai rau, chiar daca uraganul a fost retrogradat de la categoria a 3-a la categoria a 2-a, din cinci pe scara Saffir-Simpson, relateaza AFP. 'Exista un sentiment de ingrijorare dar imi…