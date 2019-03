Nou single: Dara lansează „La costum”, o piesă sensibilă alături de un videoclip captivant Cel mai recent single al Darei, „La costum”, vorbește despre faptul ca in dragoste nu exista limite sau reguli, iar filmarile pentru clip au fost unele foarte solicitante pentru artista. „Filmarile pentru “La Costum” au fost o experiența diferita de tot ceea ce am trait anterior pentru ca am simțit multa durere pe set” spune ea razand. „Sforile care ma dirijeaza imi strangeau mainile, picioarele și imi limitau mișcarile extrem de mult. Dupa filmare, am ramas cu ceva rani și vanatai, dar asta a contribuit la crearea unei imagini foarte autentice”, povestește Dara, care s-a lasat pe mana celor de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

