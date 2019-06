Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de oameni au iesit in strada, duminica, in Hong Kong si cer demisia sefei Executivului, Carrie Lam, la doar o zi dupa ce aceasta a anuntat suspendarea pe termen nedeterminat a controversatei modificari a legislatiei privind extradarea in China.

- Executivul din Hong Kong a suspendat, sambata, proiectul de lege privind extradarea suspectilor catre China continentala, dupa aproape o saptamana de manifestatii de strada care au degenerat in violente in ultimele zile, transmit dpa si AFP. Sefa executivului local, Carrie Lam, a facut…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa.

- Criza din Hong Kong escaladeaza: polițiștii au folosit gloanțe de cauciuc, spray-uri cu piper și gaze lacrimogene impotriva zecilor de mii de manifestanți care au inconjurat sediul administrației.

- Proteste masive au avut loc in Hong Kong. Oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți de noua lege a extradarii. In ultimele zile, proteste masive au avut loc in Hong Kong. Sute de mii de oameni au ieșit in strada. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea fața de un proiect de lege care ar permite ca suspecții…

- Parlamentul local din Hong Kong a decis miercuri sa amane a doua lectura a unui controversat proiect de lege care ar permite extradarea suspectilor catre China continentala, dupa ce in semn de protest fata de noul act normativ zeci de mii de manifestanti au paralizat traficul rutier, o tactica utilizata…

- "Aceasta este o lege foarte importanta, ce va permite triumful justitiei si va asigura ca Hong Kongul isi respecta obligatiile internationale in materie de infractionalitate transfrontaliera si transnationala", a declarat sefa executivului hong-kongonez, Carrie Lam.Autoritatile din Hong…

- Principalul negociator american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, se afla la Beijing, a anuntat marti Ambasada SUA din China, in timp ce un inalt responsabil nord-coreean se afla de asemenea in capitala chineza, relateaza AFP. Un purtator de cuvant al Ambasadei a confirmat pentru AFP ca Biegun…