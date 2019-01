Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane, multe imbracate in veste galbene, au defilat sambata la Londra pentru a denunta austeritatea si a cere alegeri generale anticipate, reluand simbolul utilizat in manifestatiile care au loc in Franta de doua luni, potrivit AFP, scrie Agerpres. Politia nu a comunicat vreo cifra…

- Potrivit lci.fr, cei peste 30 de manifestanti au fost retinuti dupa controale ale politistilor si jandarmilor, dimineata. "Vestele galbene" protesteaza in mai multe orase ale Frantei. Deocamdata nu s-au semnalat incidente. Protestatarii din Paris au cerut prin scandari presedintelui…

- Proteste in mai multe tari europene inainte de Craciun. Fortele de ordine sunt in stare de alerta in Spania, Portugalia si Franta, dupa ce miscarea vestelor galbene tinde sa se extinda si sa blocheze frontiere.

- "Acum trebuie sa guverneze ordnea, calmul si armonia. Tara noastra are nevoie de asta. Are nevoie de armonie, de unitate, de un angajament sincer pentru cauzele colective", a spus Macron. Sambata, "vestele galbene" au protestat in intreaga Franta, pentru a sasea saptamana consecutiv, de aceasta…

- „Actul patru”, nume sub care au avut loc sambata manifestatiile organizate de „vestele galbene” in Franta, a insemnat si un numar record de persoane retinute de fortele de ordine, la fel si in ceea ce ii priveste pe cei care au fost plasati in custodia politiei. Filiale de banci, magazine, statii de…

- Tensiunea era in crestere sambata in apropiere de Champs Elyseacute;es, la Paris, unde fortele de ordine au lansat primele gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din miscarea 39;vestelor galbene 39;, adunati cu miile sa protesteze, cerand demisia lui Macron, relateaza AFP citat de Agerpres.roIn…

- Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta Ministerul francez de Interne, citat de cotidianul Le Figaro.

- Poliția franceza a tras sambata cu gaze lacrimogene, grenade paralizante și tunuri de apa in protestatarii "veste galbene" ce incercau sa sparga cordoanele de securitate de la Palatul Elysee inaintea unei a treia manifestanții impotriva scumpirii costului vieții din Franța, transmite Reuters.