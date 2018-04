Stiri pe aceeasi tema

Stațiunea Pucioasa este cel mai colorat oraș dambovițean cu ocazia acestor sarbatori. „Culorile bucuriei" este ideea de care care a

Accidentul a avut loc pe DN 71 la Aninoasa. Femeia de 50 de ani, din Targoviște, a pierdut controlul direcției

Șase familii din Glodeni trebuie sa-și lase casele in urma, distruse de alunecarile de teren activate in zona. 17 persoane

Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, intre care numerosi copii, denuntand in acest context o "neglijenta criminala", relateaza…

Construit in anii 1980, pentru a face legatura intre Bulevardul Calea București și cartierulul de locuințe care se construia in

Greva de avertisment, astazi, la ASO CROMSTEEL SA dupa ce Sindicatul Valahia a declanșat un conflict de munca. Salariații au

O demonstrație de inot, cu participarea copiilor pregatiți de instructori dambovițeni sau care iși desfașoara cursurile la Complexul Turistic de

Totul s-a petrecut in șapte septembrie 2017, pe strada Bogdaneștilor din Timișoara. Un batran in varsta de 69 de ani numai ce ieșise dintr-un sediu CAR dupa ce a scos 845 de lei. La ieșire a fost abordat de un individ care l-a invitat la o cafea la un local din apropiere. Au discutat cateva…

Ieri a avut loc la Universitatea Valahia din Targoviște o intalnire extraordinara intre studenți, elevi, profesori și doi oameni extraordinari:

Doua persoane au fost ranite ușor in urma unui accident petrecut in aceasta seara la intersecția strazilor Parvan Popescu și Poet

Muncitorii fabricii Pirelli din Slatina se pregatesc de greva. Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca s-au trezit cu salariile micsorate. Angajatii vor sa iasa in strada peste doua zile dupa ce...

Va prezentam situația furnizata de Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita Calea Domneasca nr. 127, Targoviste – Dambovita Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Beraria „Vlad Tepes", din Parcul Chindia al municipiului Targoviste angajeaza personal cu sau fara experiența. Este nevoie de Ospatar și Femeie

Reprezentanții Electrica, insotiți de politie, au descins iarași pe strada Avram Iancu din Targoviște, pentru a-i deculpa pe romii conectați

Scandal in centrul Capitalei. Mai multi locuitorii se plang ca, din cauza a doua localuri, amplasate in blocul in care traiesc, nu mai au liniste. Oamenii spun ca ii deranjeaza galagia, mirosul de tigara si murdaria pe care o fac clientii localurilor.

Primaria municipiului Targoviște și AJOFM au organizat o bursa locurilor de munca dedicata persoanelor beneficiare de ajutor social de pe

Un studiu facut in SUA estimeaza ca, pana in anul 2020, bolile de inima vor fi principala cauza de mortalitate. Peste 25 de milioane de oameni ar putea sa moara anual din cauza complicatiilor la inima, scrie realitatea.net.

Poliția Locala Targoviște a organizat patrule de noapte pentru identificarea și transportarea catre Centrele Sociale ale oamenilor fara adapst din

Datorita temperaturilor scazute din ultima perioada, incepand cu data de 27.02.2018 Filiala de Cruce Rosie Dambovita alaturi de Primaria Municipiului

Crima in cartierul Bucureștii Noi din Capitala din cauza unei bucați de teren. Un barbat și-a ucis vecinul cu care se certa deoarece iși ridicase un gard pe un teren disputat, moștenit de la parinți. Cand a conștientizat ce a facut, individul și-a luat viața. Cei doi vecini din București s-au certat,…

Mihai Denis este unul dintre copiii care pot da lecții de viața de la 11 ani. Pentru ca lumea lui

Tudorel Toader va susține, de la ora 18:00, o declarație de presa in care va lamuri situația DNA și a șefei instituției, Laura Codruța Kovesi. In incercarea de a-l determina sa ia o decizie prin care sa propuna revocarea lui Kovesi, aproximativ 20 de persoane s-au strans in fața sediului Ministerului…

Reprezentanți ai 12 organizații ale Partidei Romilor din Dambovița au protestat, astazi, in fața sediului partidului din Targoviște. Romii spun

Un bebeluș nasut prematur a fost adus cu elicopterul din localitatea Costești, Argeș, pentru a fi tratat la Spitalul de

Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti aprobarea pentru manifestari publice pichetari si miting de protest , in data de 24.03.2018, incepand cu ora 9.00. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele SNPPC Biroul…

La acest protest și-a anunțat prezența și Liviu Pleșoianu, deputat PSD. DC NEWS va transmite, in format LIVE TEXT, cele mai importante momente de la eveniment. știrea se actualizeaza

In data de 20 februarie, comunitatea roma din Romania marcheaza implinirea a 162 de ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor. Cu aceasta ocazie, consilierul de stat Dana Varga a transmis un mesaj din partea Executivului. „Incepand cu anul 2011, data de 20 februarie reprezinta un moment important…

Oamenii legii din Republica Moldova au documentat un grup criminal specializat in infractiuni grave si deosebit de grave, membri caruia fac parte din organizatia criminala „Patron", liderul careia este autoritate criminala si care la moment isi ispaseste pedeapsa in penitenciarul din Romania.

In data de 16 februarie 2018 a avut loc cea de a IV–a ediție a Concursului internațional

Drumul spre stațiunea Muntele Baișorii este blocat de zeci de autoturisme care nu pot înainta din cauza poleiului. "DJ107R, înainte cu 12km de Stațiunea Muntele Baișorii, zeci de mașini blocate din cauza poleiului", anunța șoferii. Oamenii…

O femeie din India și-a pierdut viața in timp ce se afla intr-un parc de distracții din statul Haryana. Aceasta se distra de minune alaturi de familie pe o pista de karing, dar la un moment dat parul i s-a prins de roțile unei mașini. Polițiștii au explicat ca scalpul ei a fost smuls…

Primarii PSD din Prahova au primit un SMS de la consilierul județean Rareș Enescu, prin care li se cerea sa aduca cinci persoane la sediul DNA Ploiești, pentru a participa la un protest. Mesajul era trimis ca fiind din partea deputatului PSD Laura Moagher. Intr-o interventie la Antena 3, aceasta sustine…

Comunicat de presa Vineri, 16 februarie 2018, va avea loc Etapa finala a Concursului International: Sa cresc mare și voinic!(sectiunea

Ristorante Del Ponte angajeaza supraveghetor pentru locul de joaca Clubul lui Mickey Mouse -Del Ponte. Varsta maxim 45 ani. Pentru detalii

Joi, 8 februarie 2018, ora 12.00, Centrul de Analiza si Dezvoltare Pedagogica, din cadrul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic –

Un barbat din Targoviște a fost gasit spanzurat, in aceasta dimineața. Barbatul avea 45 de ani. Medicii ajunși la fața

Artiștii bucureșteni proveniți din sfera muzicii rap romanești vor reveni la Targoviște pentru a susține un concert intr-un club din

Incendiu violent, in aceasta dupa-amiaza, in Constanta. O casa a fost cuprinsa de flacari uriase, care amenintau sa se extinda, asa ca vecinii au sunat imediat la 112. Oamenii cred ca omul strazii care locuieste in casa parasita a dat foc la ceva sa se incalzeasca, a plecat, iar flacarile au cuprins…

Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școala a fost marcata astazi la Colegiul Național "Constantin Cantacuzino" din Targoviște prin atelierul „Fara

Societatea Comerciala Util, producator de mobilier la comanda, selecteaza in vederea angajarii: tamplar calificat circularist operator finisari, operator cnc, sudor

Drapelul care a unit, simbolic, cele doua state aflate de o parte si de alta a Prutului, Romania si Republica Moldova

Astazi , 23 ianuarie 2018 , a avut loc Concursul Regional de arte vizuale și istorie „Unirea-națiunea a facut-o!",

Mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului,…

Si in Alexandria oamenii ies in strada. Ca de obicei, ei isi dau intalnire sambata, 20 ianuarie, la ora 18.00, in fata Casei de Cultura din oras. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidul de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor Justitiei.

Astazi, 15 ianuarie 2018, Alexandru Oprea, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, a participat la evenimentele dedicate Zilei Culturii Naționale, organizate

Protest matinal in satul Puhoi din raionul Ialoveni. Peste 100 de localnici au blocat drumul principal de la ora 6:00. Acestia sunt nemultumiti ca, acum șase zile, a fost anulata cursa de autobuz spre Chisinau.

Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

Aproximativ 13.000 de turiști sunt blocați în stațiunea elvețiana Zermatt, din cauza caderilor masive de zapada, dar și a riscului crescut de avalanșe. Oamenii au ramas fara curent, iar drumul de acces catre celebra stațiune de schi este închis. „Sosirile și plecarile catre…

Sindicatul Valahia anunta ca va relua actiunile publice de protest atat in fata COS Targoviste, cat si in fata Guvernului Romaniei incepand cu 24 ianuarie. Sindicalistii incearca sa determine clasa politica sa grabeasca gasirea unei solutii, care sa stopeze demolarea COS Targoviste.