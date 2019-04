Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul nu va avea contacte cu Kievul inainte de anuntarea rezultatelor oficiale ale alegerilor si de investirea presedintelui Ucrainei, a anuntat Iuri Usakov, consilier pe probleme de politica externa al presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza TASS si Reuters. "Deocamdata nu este planificata…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie, pentru o intrevedere cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta autoritatile de la Moscova, conform Mediafax.Citește și: BIOGRAFIA neromanțata - Cine este Eugen Nicolicea, propunerea PSD la conducerea…

- O scena cu doua pupitre purtand numele fiecaruia dintre cei doi candidati fusese instalata in perspectiva dezbaterii in centrul de presa al stadionului olimpic din Kiev, cel mai mare din aceasta tara aflata la portile UE. Afara, mii de sustinatori ai presedintelui ii scandau numele si il chemau…

- Sustinuti de Moscova, rebelii separatisti prorusi au facut secesiune, in 2014, dupa rasturnarea de la putere a presedintelui ucrainean Viktor Ianukovici, in urma unor manifestatii prooccidentale, marcate de violente sangeroase.Ei spera in prezent ca, la fel ca Crimeea, sa se ”alipeasca”…

- Succesul electoral al actorului ucrainean de comedie Volodimir Zelenski, care s-a calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu 30, 2% din voturi, este observat cu o anumita bunavoința de catre ruși, mai ales ca acesta a apelat la dialog cu Moscova. Kremlinul s-a pronunțat luni împotriva…

- Dorinta lui Vladimir Putin de a pune capat dependentei Rusiei de dolarul american a declansat o adevarata "goana dupa aur" la Moscova, transmite Bloomberg. În decurs de un deceniu, Rusia şi-a majorat de patru ori rezervele de aur, iar 2018 a fost cel mai ambiţios an de până…

- Manevrele militare rusești au crescut ca amploare exponențial in ultimii ani. Asta ar arata ca Moscova se pregatește de un razboi, spune Agentia pentru Cercetare in Aparare din Suedia. Iar rușii ar avea in minte ca posibili adversari NATO și China. Potrivit studiului, armata lui Vladimir Putin a implicat…

- "Raza maxima a rachetei 9M729 (...) este de 480 de km", a afirmat in fata jurnalistilor unul dintre responsabilii de rang inalt al armatei ruse, generalul Mihail Matveevski, evocand acest sistem rus de rachete terestre ce poate transporta focoase nucleare.Tratatul INF incheiat in 1987 a…