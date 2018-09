Nou președinte ALDE Deputatul Daniel Olteanu este noul presedinte interimar al filialei judetene a ALDE Vaslui. El a declarat ca isi propune ca ALDE sa devina sub conducerea sa a doua forta politica in judet, dupa PSD. El a subliniat ca va lupta in continuare pentru reducerea decalajelor dintre regiunile tarii. "Ii asigur pe colegii mei ca am forta, determinarea si priceperea pentru realizarea obiectivului propus. (...) Ca parlamentar, voi ramane ancorat in problemele legate de infrastructura, fiindca nu este normal ca cetatenii din zona Moldovei sa ramana cetateni de categoria a doua. In timp ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Daniel Olteanu este noul presedinte interimar al filialei judetene a ALDE Vaslui, el fiind instalat in functie, duminica, in cadrul Delegatiei Permanente a organizatiei, in prezenta Ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie. Olteanu a declarat ca isi propune ca ALDE…

- Inainte cu doar cateva ore de ședința cruciala a PSD in care se va discuta celebra scrisoare a unor lideri PSD prin care se solicita demisia lui Liviu Dragea din funcția de președinte al PSD și de președinte al Camerei Deputaților, Victor Ponta ii atenționeaza pe foștii lui colegi ca va urma dezastrul…

- MOBILIZARE… Peste 100 de firme de constructii din toata Romania au participat, ieri, la cea de-a 15-a editie a Congresului National de Drumuri si Poduri, care s-a desfasurat la Iasi, in capitala Moldovei. O editie tensionata, pusa sub semnul dorintei celor care traiesc in aceasta zona de a avea o autostrada…

- EMOTII… Eveniment cu incarcatura speciala pentru firmele de constructii din zona Moldovei, cel de-al XV-lea Congres National de Drumuri si Poduri din Romania si-a deschis de portile, astazi urmand sa se intre in subiectele de discutii propuse. Congresul se va inchide pe 22 septembrie 2018, fiind organizat…

- Extinderea pestei porcine africane ingrijoreaza inclusiv autoritatile din judetele in care nu au fost raportate deocamdata cazuri de imbolnavire. Acestea iau masuri de prevenire a raspandirii virusului. In judetul Botosani s-a solicitat instituirea de filtre ale Politiei la intrarile in judet. In judetul…

- SPRIJIN…Parlamentarul vasluian Daniel Olteanu crede ca ultimele framantari de la Bucuresti, legate de zacamintele din Marea Neagra si modul in care acestea vor fi exploatate, ar trebui sa devina un ajutor pentru guvernantii romani, in proiectele de infrastructura care privesc zona Moldovei. „Zacamintele…

- Juniori GAZDE… Echipa nationala de fotbal a Romaniei – Under 15 va efectua un stagiu de pregatire la Vaslui, in luna octombrie. Micii “tricolori” vor sustine si doua meciuri amicale impotriva selectionatei similare a Moldovei. Nationala Romaniei – U15 va ajunge la Vaslui in luna octombrie, cand va sustine…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei (BNM), Sergiu Cioclea, a avut o intrevedere cu directorul executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), Anthony De Lannoy, aflat in vizita la Chișinau.