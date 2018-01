Stiri pe aceeasi tema

- Un detinut celebru din penitenciarul Iasi, Gologan Gheorghe Simion, a murit pe un pat de la Spitalul "Sfantul Spiridon", iar familia acestuia acuza faptul ca acesta a fost lasat sa moara din pricina numelui sau, informeaza bzi.ro. Gheorghe Simion Gologan este o legenda in mediul interlop iesean.

- Gerul ajunge peste tara nostra inca din aceasta noapte. Temperaturile vor scadea mult sub pragul de inghet in Transilvania, Moldova si nordul Munteniei.Vor fi temperaturi minime de -17 grade celsius la Miercurea Ciuc, -14 la Suceava, in Botosani, Iasi si Vaslui si -13 grade Celsius la Brasov si Sfantu…

- Politia Locala Galati anunta ca, avand in vedere atentionarile meteorologice din ultimele zile, in cadrul Planului de masuri „Hibernal”, plan care se deruleaza la nivelul Politiei Locale Galati pana la inceputul lunii martie 2018, politistii locali din cadrul celor cinci Sectii si-au concentrat activitatea…

- Saptamana viitoare, in perioada 21 - 28 ianuarie, la Institutul de Psihiatrie „Socola" vor fi prezenti specialisti de la Universitatea din Udine, Italia, care vor studia modul in care femeile din Moldova, aflate la munca in Italia, mentin legatura cu familiile ramase in tara. Specialistii sustin ca…

- Colegii politistului Ciprian Sfichi, politistul ranit grav la cap in timpul unei misiuni, cu o sabie, s-au mobilizat zilele acestea pentru a face rost de un antibiotic, Linezolid, care nu se mai produce in Romania si care este dificil de gasit. Liderul de sindicat Bogdan Banica a postat pe o retea de…

- Un iesean s-a ales cu maxilarul rupt dupa ce a fost rupt in bataie intr-un salon al Institutului de Psihiatrie din Iasi. Familia acuza conducerea unitatii sanitare de neglijenta. (VEZI SI: Fratele Biancai Dragusanu rupe tacerea dupa ce a fost snopit in bataie de politisti! Vedeta TV face si ea declaratii…

- Cinci persoane au ajuns in ultimele zile la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, dupa ce au fost gasite in stare de hipotermie din cauza temperaturilor scazute inregistrate, a informat marti coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu. Potrivit acesteia, in trei dintre cazuri este vorba de persoane fara…

- Una dintre tinerele care a supravietuit impactului violent, iar acum se zbate intre viata si moarte, starea ei fiind critica, si-a pierdut in accidentul de langa Anenii Noi sotul si fiica de doar un an si 5 luni, scrie protv.md Detalii cutremuratoare ies la iveala dupa tragicul accident…

- Au aceeași varsta, dar arata complet diferit! Exista cantareți și cantarețe, actori, prezentatori TV, creatori de moda și politicieni care au reușit sa pacaleasca trecerea timpului și alții, pe chipul carora se vede fiecare an. In unele cazuri, diferențele sunt uluitoare: celebritați nascute in același…

- Pentru a beneficia de teren gratuit, tinerii trebuie sa indeplineasca anumite condiții, așa cum se intampla in cadrul oricarui program. In primul rand, programul se adreseaza persoanelor care au intre 18 și 35 de ani. Practic, terenul este acordat pentru folosința gratuita cat timp exista…

- Soții Roxana și Ramon Chicireanu, din Iași, au ocazia sa caștige mulți bani! Totul va fi posibil doar daca vor ghici varsta celor invitați la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1!

- DESTIN CUMPLIT ! TRAGIC… O tanara din localitatea Poganesti, a murit, ieri dupa-amiaza, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, in urma unei infectii puternice. Georgiana Bianca Cimpoi avea 27 ani si era insarcinata in cinci luni cu proaspatul ei sot, Alexandru, din Roman. De abia astepta sa-si tina…

- Astazi, la Guvern, Ministrul Sanatatii a semnat cu reprezentantul Bancii Mondiale contractele de achizitie de echipamente medicale in vederea dotarii unor spitale judetene de urgenta. La nivel national, vor fi achizitionate 14 echipamente computer tomograf (CT), 24 aparate de rezonanta magnetica (RMN)…

- Un copil nevaccinat antirujeolic, in varsta de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, a murit in data de 4 ianuarie a.c., la Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava si exista suspiciunea ca decesul ar fi fost provocat de rujeola. Seful Serviciului Control in Sanatate Publica ...

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropiere de casa. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa…

- Se pare ca cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a declarat Carmina Pascal, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi, la Realitatea TV. Conform acesteia, Anda Elena Maleon avea o alcoolemie de 2,40 la mie, iar soțul sau de 1,70 la mie. Ieri, purtatorul…

- Noi detalii despre cazul dublei sinucideri din Iasi: Cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a anuntat la Realitatea TV Carmina Pascal, purtatorul de cuvânt al Parchetului de pe lânga Tribunalul din Iasi.

- In Statele Unite, un bebelus s-a nascut dintr-un embrion conceput acum un sfert de secol. Este o premiera medicala si o adevarata minune pentru o tanara mama din Tennessee. Practic mama si copilul au de fapt aceeasi varsta, scrie digi24.ro.

- De ani buni familia Vlasie din Galati se lupta cu dependenta fata de jocurile de noroc a lui Mitica, baiatul lor de 19 ani. Au incercat sa il interneze la Spitalul de Psihiatrie, dar cum baiatul nu a vrut, nu s-a putut. Bani de psiholog nu au, asa ca au incercat singuri sa il lamureasca ca isi face…

- Aseara, Cerasela Tatarciuc, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) “Gr.T. Popa” din Iasi, a decedat. Medicii de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi au facut absolut tot ce se putea pentru a o salva, dar eforturile au fost zadarnice. Aseara, tanara a facut o complicatie si la scurt timp…

- Trei fosti angajati ai Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni-Grajduri incearca sa isi castige posturile inapoi dupa ce au fost dati afara pentru ca ar fi baut alcool in timpul serviciului. Ionut Danalache, Mihai Zamfirache si Eugen Papuc au fost implicati intr-un scandal de pomina…

- Petronela, fetita de 8 ani, din Raducaneni, judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, a plecat, luni seara, cu o ambulanta, spre Spitalul de Copii din Timisoara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, s-a intalnit, la sediul BERD din Londra, cu directorul executiv pentru infrastructura al bancii, care si-a exprimat angajamentul de a colabora pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a Romaniei, pe care a numit-o una dintre cele mai slabe zone ale mediului…

- Simona Hurjui, in varsta de 49 ani, este asistent medical de aproape 25 de ani la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi. De 3 ani aceasta ocupa functia de asistent medical sef la Clinica de cardiologie. Colegii din spital au numai cuvinte de lauda la adresa Simonei Hurjui, o asistenta medicala dedicata meseriei.…

- Echipaj de poliție atacat de mai mulți tineri, in timpul interventiei la un scandal intr-un bar din comuna Deleni, din judetul Iasi. O masina a politiei a fost distrusa in urma unei interventii la un scandal intr-un bar, oamenii legii nefiin raniți, dar masina acestora a fost distrusa. Procurorii Parchetului…

- Criza de imunoglobulina a ajuns si la Iasi, in momentul de fata, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi, stocul din farmacie fiind inexistent. „La ora actuala, stocul este zero, acum o luna exista un minim necesar, insa care s-a terminat. Cand a fost anuntata criza la nivel de tara, spitalul inca…

- Sunteti asteptati in aceasta seara la concertul caritabil de colinde, organizat de ASCOR Iasi. Invitatii vor fi: - Corul psaltic „Sf. Ioan Damaschin" - Corul „Arhanghelii" al ATOR Iasi - „Ceata de medicinisti" a Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi - Ansamblul „Sapte Coline" al ASCOR Iasi…

- Politistii din Prahova au efectuat, joi dimineața, 52 de perchezitii la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala și spalare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 7 decembrie 2017, polițiști Inspectoratului de Poliție Județean…

- Interlopul care a atacat un polițist cu sabia in timpul unei percheziții din Radauți nu-și regreta fapta. Asta a declarat, la Tribunalul Suceava, avocatul lui Alexandru Hutuleac, barbatul suspectat de trafic de droguri ce urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare. Alexandru Hutuleac,…

- Politistul ranit in misiune cu o sabie, marți dimineata, este in stare foarte grava. Agentul in varsta de 35 de ani a fost operat de o echipa de zece medici, la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi.

- Polițistul ranit cu sabia in timpul perchezițiilor din Radauți a fost operat, azi, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, starea acestuia fiind in continuare critica. Medicul Tudor Ciuhodaru, de...

- UPDATE ORA 11.59 Elicopterul SMURD cu polițistul ranit in timpul unei acțiuni la Suceava a aterizat pe Heliportul de la Spitalul de Pediatrie "Sfanta Maria"din Iași, barbatul fiind preluat de un echipaj de pe Terapie Intensiva Mobila aparținand SMURD. El va fi transportat la Spitalul…

- Procurorul Andrian Baciu, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, a declarat ca principalul suspect, un adolescent de 16 ani, a recunoscut ca este consumator de substante volatile, respectiv Prenandez, de la varsta de 7 ani, precum si faptul ca a lovit victima cu un bolovan, spargandu-i…

- Caz șocant de canibalism in Sfantu Gheorghe, județul Covasna. Ancheta desfașurata de procurori in cazul unei crime comise saptamana trecuta a scos la iveala faptul ca un adolescent de 16 ani, banuit de comiterea faptei, ar fi mancat bucați din corpul victimei. Tanarul a recunoscut in fața anchetatorilor…

- Procurorul Andrian Baciu, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca tanarul a recunoscut ca este consumator de substante volatile, respectiv Prenandez, de la varsta de 7 ani, precum si faptul ca a lovit victima cu un bolovan, spargandu-i capul, i-a…

- Ancheta desfasurata de procurori in cazul crimei petrecute saptamana trecuta la Sfantu Gheorghe a scos la iveala ca adolescentul in varsta de 16 ani, suspectat de comiterea faptei, ar fi mancat bucati din corpul victimei.Procurorul Andrian Baciu, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Spitalul municipal din Dorohoi, judetul Botosani, este in pericol de surpare. Unitatea medicala cu peste 300 de paturi, cu Maternitate si Sectie de Psihiatrie, se afla pe un teren cu grave alunecari de teren. In momentul de fata s-au surpat chiar langa spital 200 de metri patrati de teren, iar una dintre…

- Un barbat de etnie roma din judetul Bacau a patruns luni dimineața, in jurul orei 4.30, in Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iași și a injunghit-o pe fosta concubina, care era internata cu fetița la nivelul Pavilionului 6, apoi i-a furat și telefonul.

- Un detinut in varsta de 43 de ani a incercat, sambata dupa amiaza, sa isi puna capat zilelor. Barbatul era detinut in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati. ”Am intervenit sambata pentru un detinut in varsta de 43 de ani care se taiase la gat si a inghitit , am inteles, si detartrant. A fost salvat…

- Singura echipa a LPS Vaslui ramasa in competiția de handbal masculin juniori II a bifat o victorie și o infrangere la primul turneul de sala de la Bacau. Handbaliștii juniori II de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au o victorie și o infrangere dupa primele doua zile de turneu de la Bacau. Elevii…

- Procurorii DIICOT au retinut doi cetateni brazilieni care aveau in stomac cantitati impresionante de cocaina. Una dintre aceste persoane avea aproape un kilogram si jumatate de cocaina pe care o inghitise in peste 100 de capsule, cealalta persoana peste 400 de grame de cocaina. Ambele pesoane au fost…

- Un tanar de 23 de ani, Mauricio Ossola, s-a casatorit cu strabunica sa Yolanda Torres, in varsta de 91 de ani, in urma cu doi ani. Cu toate acestea, dupa decesul femeii, statul a refuzat sa ii acorde pensie de vaduv barbatului, pe motiv ca uniunea lor n-ar fi fost legitima. „Am iubit-o pe Yolanda in…

- Aceasta se afla internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. „Evolutia a fost una favorabila. La externare s-a recomandat supraveghere la domiciliu, efectuandu-se in timpul cat a stat la noi si consult psihiatric", a explicat sef lucr.dr. Tamara Solange Rosu, medic-sef UPU de la Spitalul de…

- De luni si pana miercuri a avut loc, la Bucuresti, o noua editie a Cupei Stelelor, competitie desfasurata pe sase categorii de varsta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 . Academia de Fotbal Gheorghe Hagi a trimis la acest turneu doua echipe: AGH 2006 a fost inscrisa la Categoria 2005, iar AGH 2007 a…