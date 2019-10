Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 37 de ani din Brezoi este cercetata penal, fiind banuita ca si-ar fi ucis copilul nou-nascut, dupa ce in apartamentul in care locuia singura a fost descoperit, intr-o galeata, cadavrul unui...

- Un bebeluș decedat a fost gasit de polițiști in apartamentul in care locuia mama sa, in Valcea. Cadavrul micuțului era aruncat intr-o galeata și acoperit cu cateva haine. Oamenii legii au ajuns in apartament dupa ce au fost alarmați de medici. Doctorul din Brezoi a sunat la Poliție dupa ce la spital…

- Un cadavru uman, aflat in stare avansata de putrefactie si cu o parte din corp lipsa, cel mai probabil mancata de animalele salbatice, a fost descoperit pe o pasune din satul hunedorean Castau, in apropiere de Orastie, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara.Trupul…

- Un student a murit in camera sa din campusul universitații la care studia din Noua Zeelanda. Cadavrul acestuia a fost descoperit la doua luni dupa deces, relateaza New Zeeland Herald. Tanarul, a carui identitate nu a fost facuta publica, era student la Universitatea Canterburry, din orașul Christchurch.…

- Doctorita Nadia Filip si-a ucis copilul in momentul in care avea aproximativ o luna, i-a tinut cadavrul timp de doua zile in locuinta pe care o detine in Oradea, dupa care l-a ingropat in curtea unei case din comuna bihoreana Auseu, potrivit unor informatii facute publice vineri, 6 septembrie, de oficialii…

- O fetița in varsta de șase ani din India a fost violata și ucisa de frații ei mai mari. Mama acestora i-a ajutat sa ascunda cadavrul. Tragedia a avut loc in Uttar Pradesh, India. fetița a fost violata de cei doi frați mai mari ai ei, in varsta de 12, și respectiv 15 ani. Potrivit cotidianului The New…

- Cadavrul unui cioban disparut la sfarșitul lunii iunie a fost descoperit pe un teren accidentat de pe raza comunei Bistra, județul Maramureș, polițiștii cercetand cauza decesului, informeaza MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes a declarat, ieri, a trupul neinsuflețit al ...