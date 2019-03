Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-a violat in repetate randuri fiica de doar 14 ani, tatal monstru a devenit... tata. Fata a ramas insarcinata in urma incestului și a nascut un baiețel. Totul s-a intamplat in Suceava chiar sub nasul mamei fetei care spune ca nu a banuit nimic.

- Un tanar din Iasi este candidatul principal pentru premiul de "cel mai prost infractor" pe anul 2019, in Romania, dupa ce si-a inscenat propria talharie si apoi a sunat la 112. Din pacate pentru el, totul a fost filmat.

- Imagini revoltatoare surprinse intr-un mijloc de transport in comun din Capitala! O femeie iși bate fara mila cainele, un pui de ciobanesc german, pe motiv ca a plecat de langa ea. Poliția locala s-a sesizat și urmeaza sa o audieze pe femeie. Risca o amenda de pana la 5.

- Mama ei ar fi vandut-o de patru ori pentru suma de... 200 de lei! Dar asta nu ar fi tot! Eleva, care avea doar 13 ani, atunci cand mama ar fi traficat-o, spune ca a ramas gravida, in urma abuzului! Si povestea, din pacate, devine din ce in ce mai cumplita! Aceeasi mama e acuzata si de batai, iar acuzatiile…

- Potrivit Politiei Judetene Dambovita, tatal unui baietel nascut in luna decembrie a sesizat Politia dupa ce micutul a murit, la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste.Primele informatii arata ca bebelusul ar fi fost nascut prematur si ar fi fost internat de la nastere si pana in prezent.Politistii…

- Atacul a avut loc in orașelul Newtownabbey. O banda a intrat peste cei cinci romani și i-a atacat cu bate de baseball. Oamenii au fost batuți cu bestialitate și lasați intr-o balta de sange, relateaza BBC News. Poliția considera ca atacul este unul bazat pe ura. O vecina a romanilor, care le-a sarit…

- Cazul este cu atat mai straniu cu cat femeia nu este conștienta, este imobilizata la pat și internata intr-un centru de ingrijire. Femeia, internata in urma cu 14 ani la un centru de ingrijire din Phoenix, a nascut un baietel, pe 29 decembrie. Politia suspecteaza ca a fost violata și…

- Un bebeluș de trei luni, din localitatea Manoleasa, județul Botoșani, a ajuns în stare grava la spital, subnutrit, cu o greutate cu 300 de grame mai mica decât a avut naștere, dupa ce mama, o tânara de 18 ani, l-a alimentat de când l-a nascut, cu lapte și griș. Directorul…