Ecaterina Andronescu a zis ca nu a dorit sa obțina funcția de ministru prin scrisoarea adresata lui Liviu Dragnea, dar ca era normal sa fie luata in seama avand in vedere activitatea sa in partid de pana acum. "Niciodata nu voi vinde pielea ursului din gradina. Cand voi ajunge acolo, voi lua o decizie. Scrisoarea mea a fost scrisa cu mult bun simț și cu o anumita disperare, sincer va marturisesc. Am muncit și eu in partidul asta atația ani. Am avut doua discuții cu domnul Dragnea inclusiv pe aceasta tema, a educației", ne-a spus senatorul.

"Nu am declarat ca aș fi disperata. Nu caut…