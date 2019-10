NOU GUVERN. PSD, decizie privind noul Executiv - surse

Stiri pe aceeasi tema

- "Vom hotari in CEx, dar eu cred ca domnul presedinte trebuie sa ia hotararea, sa ajunga la un consens cu partidele din Opozitie", a afirmat Dancila la finalul unei intalniri cu lideri ai PSD. Cat despre posibilitatea ca PSD sa voteze in Parlament in favoarea unui Guvern PNL, Dancila a spus…

- "Una din deciziile pe care vrem sa o luam astazi in cadrul PSD, in cadrul CEx-ului, este cea referitoare la acest aspect. PSD va ramane in opozitie si nu va face niciun fel de alianta cu Pro Romania", a declarat Viorica Dancila, vineri, la Parlament, la finalul unei intalniri cu lideri ai PSD avand…

- PSD va ramane in opozitie si nu va face niciun fel de alianta cu Pro Romania, a declarat premierul Viorica Dancila, liderul social-democratilor. "Una din deciziile pe care vrem sa o luam astazi in cadrul PSD, in cadrul CEx-ului, este cea referitoare la acest aspect. PSD va ramane in opozitie si nu va…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni ca preferinta sa este un guvern politic, dar ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila, pentru ca nu mai are sustinerea electoratului. "Eu prefer o formula politica, dar sigur ca acest lucru se va vedea mai…

- Conform unor surse apropiate actualului lider al Pro Romania, Victor Ponta, acesta ar fi avut o discuție aseara cu anumite personaje carora le-ar fi prezentat un scenariu politic la care sa se lucreze in urmatoarea perioada, scrie Ecopolitic.ro. Conform acelorași surse, scenariul pe care l-ar…

- Președintele social-democraților Viorica Dancila va avea, luni, o intalnire cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, au declarat surse din PSD, pentru MEDIAFAX. Intrevederea vine pe fondul intenției ALDE de a forma o alianța cu Pro Romania.Discuțiile de luni vor avea loc in contextul in care…

- Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, citate de Mediafax. Astfel, urmeaza ca la intrunirea forului…

- „In cazul ruperii unei alianțe majoritare, nu e numaidecat de preferat un Guvern minoritar, ci dimpotriva, aceia care rup alianța, impreuna cu alte forțe politice capabile, sa preia Executivul respectiv și evident, vom vedea cum va funcționa (...). Daca vrem sa aratam a cui este responsabilitatea…