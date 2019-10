Nou Guvern Orban. Eugen Teodorovici: Nu se pot juca 'Este vorba despre asumarea unei actiuni pe care cei din opozitie au inaintat-o, aceea de a da jos un guvern pentru a guverna. Acum este vorba de a demonstra romanilor si a-i lasa pe romani sa compare intre ceea ce nu vor face ei (noii guvernanti, n.r.) si ceea ce am facut noi. Trebuie sa-si asume guvernarea, nu se pot juca cu schimbarea unei guvernari, pentru ca cu economia nu te joci, nu este un elastic pe care sa-l intinzi cum vrei. Au facut acest lucru, este democratic corect si sa-si asume guvernarea', a afirmat Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa. Liderul social-democrat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

