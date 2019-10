Nou Guvern. Dăncilă: Cei care o fac, vor pleca imediat! „Ceea ce pot sa va spun este ca niciun membru al PSD nu va merge in Parlament sa voteze un govern pana nu ii vede programul de guvernare, pana nu-și asuma ca nu va lua masuri impotriva romanilor. Iar cei care o vor face, vor pleca imediat din partid", a spus Viorica Dancila. „Ne-am saturat de tradatori, ne-am saturat de oameni pentru care dumneavostra ați luptat sa ii trimiteți in Parlamentul Romaniei și ei au tradat. Ne-am saturat de lideri ai unui partid de stanga care au fost susținuți de acest partid, care acum iși spun ca sunt barbați puternici, dar cum au dat de o greutate și-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

