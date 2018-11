Nou focar de pesta porcina in judetul Constanta: peste 20 de porci, sacrificati

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de pesta porcina a fost descoperit în zona localitații constanțene Peștera, autoritațile urmând sa sacrifice toate animalele aflate într-o ferma izolata. În județul Constanța au fost declarate 85 de focare de pesta porcina africana, în peste 40 de localitați.…

- Astazi, 09.11.2018, Comitetul Local de Combatere a Bolilor la Animale CLCB a fost convocat de catre prefectul judetului, ca urmare a confirmarii unui nou focar de pesta porcina africana, in zona localitatii Mircea Voda. Potrivit reprezentantilor Institutiei Prefectului Judetul Constanta, exploatatia…

- In prima zi a lunii noiembrie, autoritatile au facut publica o actualizare a situatiei cazurilor bolii care afecteaza suinele, pentur care nu exista vaccin si nici leac. Astfel, din cifrele prezentate joi de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) reiese ca…

- In județul Neamț nu a ajuns (inca) virusul pestei porcine africane. Iar autoritațile fac totul pentru a preveni raspandirea bolii in județ. Acestea au fost mesajele transmise intr-o conferința de presa de conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Neamț. Vestea mai…

- sursa foto Tulceanews Comitetul Local de Combatere și Prevenire a Bolilor s-a intrunit, in aceasta dimineața incepand cu ora 8:00, Post-ul Primul caz de pesta porcina, confirmat in Dambovița! S-a convocat CLCPB apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La DSVSA Buzau s-a primit joi seara de la IDSA confirmarea telefonica a prezenței PPA in probele recoltate de la unul dintre porcii morți la Puiești, a anunțat Instituția Prefectului. Ca urmare, astazi, la ora 9.00, au fost convocate Centrul Local de Combatere a Bolilor și Comitetul Județean pentru…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a anuntat, marti, ca aproape o mie de mistreti de pe toate fondurile de vanatoare din Constanta urmeaza sa fie omorati, in incercarea de a stopa raspandirea pestei porcine africane in judet. Ioan Denes a declarat, marti, dupa ce a participat la sedinta Centrului…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat la Constanta, la o sedinta de lucru a Centrului de Lucru Local de Combatere a Bolilor, unde primari, viceprimari si reprezentanti a asociatilor din Dobrogea au fost prezenti.Pesta porcina africana a fost principalul subiect de discutii.Au fost…