- Ford Romania a anunțat astazi ca John Henry Oldham, actualul director al fabricii Ford din Craiova și președinte al consiliului director Ford Romania, va fi numit incepand cu 2 aprilie 2018 in funcția de Manager al Activitaților de Transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitațile de logistica…

- Conform strategiei pe patru ani ce va fi prezentata in iunie, FCA isi va anunta intentia de a renunta la autoturismele echipate cu motoare diesel la toate brandurile sale, sustine FT, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Si producatorului suedez de automobile Volvo a anuntat…

- Sorin Gal, director general al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), a declarat marti ca are informatii potrivit carora Ucraina intentioneaza sa privatizeze, intr-un an si jumatate, reteaua nationala de transport al gazelor. Un interes major pentru sistemul de transport din Ucraina il manifesta…

- La un an din momentul lansarii programului eMAG „Deschide Romania”, 530 de mici producatori si intreprinderi sociale care produc in Romania si-au listat produsele in site, depasind estimarea initiala. Acestia au listat peste 120.000 de produse facute in Romania, iar categoriile cele mai…

- Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, va prelua sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Anterior, el a ocupat funcția de director al Direcției regionalizare…

- Dan Baciu, fost director financiar al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Otopeni si Baneasa, a fost numit luni in functia de director general, Mandatul lui Dan Baciu este de interimat, pentru patru luni, au mentionat reprezentantii companiei. Fostul director…

- La S.C. Uzina Metrom” S.A. Brașov, a avut loc recent, o intalnire de lucru, a directorului general Romarm, Marius Ioana (foto) cu liderii de sindicat ai filialelor care lucreaza pentru industria de aparare, eveniment la care au luat parte și reprezentanții sindicatelor de la Fabrica de Arme și Societatea…

- Director general al Dacia si al Grupului Renault Romania din aprilie 2016, Yves Caracatzanis (54 de ani) a acordat un interviu in exclusivitate pentru „Adevarul“, in care vorbeste despre vanzarile-record ale celei mai mari companii din Romania, despre robotizarea uzinei de la Mioveni si despre concurenta…

- Primul operator de transport public urban din Romania care are in dotare autobuze ECO este din Ramnicu Valcea, va pune in circulație trei astfel de mijloace de transport. ETA S.A., societatea de transport public local a Primariei Ramnicu Valcea, a primit trei autobuze cu podea joasa pe gaz natural comprimat…

- Printre primii oameni cu care Lucian Sova a venit in Palatul CFR, imediat dupa numirea sa ca ministru al Transporturilor, s-a aflat și actualul director general interimar al CN Poșta Romana, Elena Petrașcu....

- Cele 4 curse de persoane de pe ruta Teiuș – Cugir și retur se numara printre cele aproape 100 de trenuri la care CFR va renunța de luna viitoare. Incepand cu 1 martie 2018, CFR Calatori va scoate din traficul feroviar aproape 100 de trenuri de calatori din toata tara, permanent sau parțial, intrucat…

- Liderul sindicatului majoritar de la SE Craiova, Ion Vilceanu, a anunțat ca, in urma negocierilor cu conducerea sucursalei energetice, a semnat protocolul privind imparțirea fondului alocat acestei subunitați a CEO. Sindicalistul aparținand Federației Univers a denunțat protocolul, acesta fiind…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita intr-un dosar disjuns din cel in care sunt cercetati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu, omul de afaceri Sebastian Ghita,…

- Postul ar fi infiintat special pentru un "servitor mut al unui sindicalist vestit", sustine Gelu Stefan Diaconu fara a da insa si numele acestuia. Gelu Stefan Diaconu aminteste si faptul ca in 2016 ar fi urmat sa se desfiinteze vreo 15-20 de birouri vamale fara activitate care aveau parte de personal…

- Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a primit, ieri, o noua veste proasta de la judecatorii Tribunalului Constanta Instanta a decis ca Mihai Necolaiciuc sa ramana in spatele gratiilor. Decizia este definitiva. In urma cu doua zile, Tribunalul Constanta a desfiintat sentinta penala pronuntata…

- Andrusca Danut, ministrul Economiei s a nascut la 19 ianuarie 1969, potrivit www.cdep.ro. Este absolvent al Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi 2001 . A detinut functiile de director general al S.C. ANDORIX 1991 1994 si al S.C. ULPROD 1993 2014 , administrator…

- Horia Davidescu, care a fost director al Teatrului de Papuși din Craiova a incetat din viața. Anunțul decesului a fost facut de UNITER. Horia Davidescu, unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastra, a incetat din viața . Fost director al Tatrului de Papuși din Craiova, acesta a murit joi,…

- Fostul director general al CFR, Mihai Necolaiciuc, condamnat la 8 ani cu executare pentru abuz in serviciu, ramane in inchisoare, dupa ce Tribunalul Constanta a admis contestatia DNA la decizia Judecatoriei Medgidia, care dispusese eliberarea sa conditionata.

- Ford Sollers, societatea mixta infiintata in 2011 de producatorul auto american Ford si de grupul rus Sollers, a investit 1,5 miliarde de dolari in ultimii ani pentru a construi masini si motoare in Rusia. "Exporturile spre Europa sunt cu siguranta posibile. Cresterea pietelor de export…

- Colegii politistului Ciprian Sfichi, politistul ranit grav la cap in timpul unei misiuni, cu o sabie, s-au mobilizat zilele acestea pentru a face rost de un antibiotic, Linezolid, care nu se mai produce in Romania si care este dificil de gasit. Liderul de sindicat Bogdan Banica a postat pe o retea de…

- Tribunalul Constanta a amanat pentru data de 26 ianuarie pronuntarea in dosarul in care Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a fost eliberat conditionat, in prima instanta, de Judecatoria Medgidia. Oricare va fi decizia Tribunalului Constanta, aceasta va fi definitiva. Mihai Necolaiciuc…

- Firma germana producatoare de componente auto Wielputz Automotive va deschide la Craiova in luna septembrie 2018 o fabrica, iar investitia se ridica la suma de 10 milioane de euro. Reprezentantii companiei si autoritatile au semnat un contract de inchiriere pe trei hectare de teren, acolo unde pune…

- Compania Nationala de Administrarea a Infrastucturii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca in perioada 18.01.2018 – 23.01.2018 se va efectua un transport cu depașiri pe ruta: Craiova – DN65 – DN65F – DN65C – DN67B – Dragasani – DN64 – Ramnicu ...

- Judecatoria Medgidia a admis propunerea de eliberare conditionata a lui Mihai Necolaiciuc, fost sef al CFR, formulata de Comisia pentru liberarea conditionata din cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Decizia nu este definitiva, ea fiind atacata la Tribunalul Constanta de procurorii Directiei Nationale…

- Președintele CJ Buzau: Guvernul Tudose are toata susținerea mea!, a transmis, sambata, Petre Emanoil Neagu, intr-un mesaj pe Facebook. Filiala Buzau se alatura, astfel, altor organizații județene, precum Constanța și Vrancea, care il susțin pe Mihai Tudose in confruntarea de luni, de la Comitetul Executiv…

- ZIUA de Constanta prezinta rechizitoriul dosarului in care Speranta Georgeta Ionescu fosta Munteanu , fost director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, in prezent director general in cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, si Mircea Marcu, fost director general al…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a inlocuit-o, marti, pe Mariana Gheorghe din functia de director general (CEO) al companiei, care „a renuntat la mandatul sau”, conducerea societatii fiind preluata de Christina Verchere, informeaza Mediafax. „In sedinta de astazi, Consiliul ...

- Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. In Europa, vanzarile din noua versiune EcoSport produsa la Craiova vor lua startul in partea a doua a lunii ianuarie. Prețul de tranzacționare difera de ...

- Informatia e confirmata atat de cultivatori, cat si de surse din interiorul fabricii. Decizia de inchidere a fabricii, care are acum 214 angajati, va fi anuntata salariatilor pe 3 ianuarie 2018. Ea vine dupa intalnirea actionarilor care a avut loc pe 29 decembrie, ocazie cu care s-a pecetluit soarta…

- Peste 100 de persoane au fost condamnate definitiv in luna noiembrie in dosare instrumentate de procurorii anticoruptie, printre ele numarandu-se un senator, un secretar general al Senatului, un director al Hidroelectrica si un manager de spital, se arata intr-o sinteza pe luna noiembrie transmisa…

- Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' se organizeaza ca regie autonoma, sub autoritatea Camerei Deputatilor. Este persoana juridica ce desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Editorul Monitorului Oficial al Romaniei este…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: IONESCU (FOSTA MUNTEANU) SPERANTA GEORGETA, la data faptelor director general economic in cadrul Ministerului Mediului și Padurilor, iar in prezent…

- Ford Romania a anuntat miercuri ca a finalizat cu succes negocierile cu sindicatele cu privire la contractul colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019. In legatura cu trecerea contributiilor de la angajator la angajati, reprezentantii companiei sustin ca au identificat solutiile ”adecvate…

- Secretarul de stat Madalin Voicu, reprezentant al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, a anuntat, marti, angajatii Operei Nationale Bucuresti ca baritonul Stegan Ignat va prelua interimatul managementului institutiei.

- Fostul director al Hidro Prahova, Dumitru Pantea, a fost trimis in judecata, luni, pentru luare de mita, dupa ce a facut un acord de vinovatie cu procurorii DNA. Potrivit anchetatorilor, Pantea a fost de acord cu doi ani de inchisoare cu suspendare. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Prahova.

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis, joi, revocarea din functia de director general a lui Virgil Metea, din cauza unor deficiente in actul de management. In functia de director general a fost numit, provizoriu, pentru patru luni, Corin Cindrea, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.…

- CS U Craiova a castigat partida cu CFR Cluj de pe teren propriu, scor 2-1. Meciul a fost unul senzational, influentat si de atmosfera incendiara creata de cei 27.000 de oameni prezenti pe "Oblemenco". Alexandru Baluta a deschis scorul in minutul 45+1, cand a inscris cu capul dupa un pas gresit la ofsaid…

- Nicolae Eugen Crisan a fost numit, in 2001, in pozitia de presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. In mandatul detinut de Crisan, de prim presedinte al institutiei, s-au pus bazele sistemului de supraveghere si functionare a pietei asigurarilor din Romania, in sens modern. Nicolae…

- Comunitatea pariorilor din Romania ne-a pregatit analizele celor mai interesante 4 meciuri din acest sfarsit de saptamana; sambata avem Manchester City vs Tottenham Hotspur si CSU Craiova vs CFR Cluj, iar duminica Lyon vs Marseille si FCSB vs FC Viitorul. Rasfoieste recenziile, inspecteaza sugestiile…

- Consiliul de Administratie al Santierului Naval Damen Galati a numit, la sfarsitul lunii noiembrie, in functia de director general pe Rino Brugge. Acesta a fost transferat la Galati de la Santierului Naval Damen Nakilat din Qatar, unde detinea tot functia de director general din anul 2014. ”Prima oara…

- Premierul Mihai Tudose a decis numirea lui Ionut Barbu in functia de director general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM). Decizia prim-ministrului a fost publicata in Monitorul Oficial de joi. [citeste si]

- In sedinta din 5 decembrie a.c., Consiliul de Administratie al societatii Conpet SA a luat mai multe hotarari, fiind data Decizia nr. 20 2017. Astfel, Dan Silviu Baciu a fost numit in functia de director general provizoriu al Conpet SA, incepand cu data de 16 decembrie 2017, cu un mandat pe o perioada…

- Consiliul de Administratie al Transurb SA Galati a decis luni, 4 decembrie, sa-l numeasca in functia de director general interimar pe Gigel Caliga, fost consilier local PNL si ALDE. Caliga este unul dintre oamenii de baza ai lui Cristian Dima, presedintele ALDE Galati.

- Aflat într-o vizita de lucru la Strasbourg, președintele PDM, Vlad Plahotniuc, a avut o întrevedere cu Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei. Potrivit serviciului de presa al formațiunii, subiectele principale abordate în cadrul întâlnirii…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a avut o intrevedere luni, 4 decembrie, la Strasbourg, cu secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. Potrivit unui comunicat de presa al PDM, cele mai importante teme abordate au fost cooperarea Consiliului Europei cu Republica Moldova, reformele realizate…

- Liderul liberal, Ludovic Orban, spune ca nu-si aduce aminte ca vreun primar general sa fi facut vreodata in Piata Victoriei un targ de Craciun si considera ca este un loc „total nepotrivit", prin urmare, nu e de mirare ca toata lumea interpreteaza decizia Gabrielei Firea ca o punere in practica a unei…