- Razboiul declaratiilor dintre Phenian si Washington continua. De Anul Nou, Kim Jong Un ii transmisese lui Donald Trump ca are un buton nuclear pe birou. Liderul de la Washington replicase ca are si el unul, dar mai mare. Marti, ziarul de stat din Coreea de Nord scria ca declaratia lui Trump este "latratul…

- Coreea de Nord a fost de acord, saptamana trecuta, sa trimita o delegatie la JO, iar Seulul a propus organizarea unei serii mai ample de discutii despre participarea la eveniment. Phenianul a fost de acord sa vorbeasca doar despre prezenta la JO a unor artisti care reprezinta statul. Coreea de Sud a…

- Cunoscutul snowboarder Shaun White s-a calificat la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Americanul si-a asigurat participarea la Olimpiada Alba dupa ce s-a impus in competitia de snowboard halfpipe de la Snowmass din Statele Unite.

- Pentru prima oara dupa mai bine de doi ani, regimurile din nordul și sudul Coreei au reluat dialogul la nivel inalt. Un prim rezultat al acestor discuții este ca sportivii nord-coreeni vor participa la Jocurile Olimpice de Iarna.

- Sportivii rusi care vor participa la JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) vor fi in afara oricaror banuieli privind incalcarea regulamentului antidoping, pentru ca ei au fost testati mult mai mult decat cei din alte tari, a spus presedintele Comitetului olimpic german (DOSB), Alfons Hoermann.…

- Liderul SUA, Donald Trump, a spus ca este deschis la convorbirile cu Coreea de Nord la momentul potrivit și în circumstanțe corespunzatoare, conform unui comunicat emis de Casa Alba. De asemenea, Trump a mai spus, la o zi dupa ce Coreea de Nord și de Sub au avut discuții dupa mai…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Mai sunt fix 30 de zile pana incep Jocurile olimpice de iarna 2018, care se vor desfașura la PyeongChang, in Coreea de Sud, intre 9 și 25 februarie 2018 . Mascota aleasa reprezinta un tigru alb și se numește Soohorang. “Sooho”, care inseamna “protecție in coreeana, simbolizeaza protecția oferita sportivilor,…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP conform News.ro…

- Coreea de Nord discuta din nou cu Coreea de Sud. Un prim rezultat - doi sportivi nord-coreeni vor participa la Jocurile Olimpice de luna viitoare, de la Pyeongchang. Vor fi insotiti de delegati de rang inalt si chiar de animatoare.

- Decizia trimiterii unei delegatii a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud constituie ''un mare pas inainte in spiritul olimpic'', a reactionat marti presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach. In urma exceptionalelor discutii…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfirsit ale Olimpiadei, au anuntat, marti, oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap. Marti,…

- Seulul si Phenianul au decis marti, in cadrul primelor lor discutii dupa o pauza de doi ani, sa-si restabileasca legatura telefonica directa militara, a anuntat un responsabil sud-coreean, la cateva zile dupa reluarea unei linii telefonice civile, relateaza AFP. Potrivit agentiei de presa…

- Coreea de Nord a redeschis, marti, un canal de comunicare militara cu Coreea de Sud, in contextul in care cele doua state au purtat discutii la nivel inalt despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Un oficial al Guvernului de la Seul…

- Rusia saluta dialogul intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, reluat marti la Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. ''Acesta este exact tipul de dialog despre care am spus ca este…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Inalti reprezentantii din cele doua Coree s-au reunit marti la prima lor intalnire oficiala fata in fata in mai mult de doi ani, concentrandu-se asupra Jocurilor Olimpice de Iarna dupa tensiunile provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, scrie AFP.UPDATE: Coreea de Nord a propus, marti, trimiterea…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Coree - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa. Cele doua delegatii sunt…

- Hackerii, interesați de Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza…

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP.

- Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza site-ul postului BBC News.

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP. Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti,…

- Reprezentantul Phenianului la Comitetul Olimpic International a declarat ca "probabil" Coreea de Nord va participa la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang, Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei Dpa, citand agentia japoneza de presa Kyodo.

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat ca a propus partii americane amanarea exercitiilor militare comune pana dupa Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea loc in perioada 9-25 februarie la Pyeongchang, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca Rusia nu va boicota Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza L’Equipe.Rusia “nu ii va impiedica” pe sportivii rusi care vor sa participe pa JO sub drapelul olimpic, a spus Putin. “Fara indoiala, nu ne vom opune”, a afirmat…

- Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018 (Coreea de Sud), iar sportivii care a putea concura sub drapel neutru se gandesc sa boicoteze competitia. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), spune ca acesta decizie nu ar fi una inspirata, informeaza…

- Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv a comentat decizia forului executiv al CIO de a suspenda Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNO), Nicolae Juravschi, a declarat intr-un comentariu pentru Sputnik ca Jocurile Olimpice…

- Decizia Comitetului International Olimpic (CIO) de a suspenda Rusia de la viitoarele Jocuri Olimpice de iarna din cauza unui program de dopaj institutionalizat la Jocurile Olimpice de la Soci, din 2014, "nu are...

- Televiziunea rusa nu va transmite Jocurile Olimpice de la Pyeongchang din 2018, din cauza excluderii Rusiei de catre Comitetul International Olimpic (CIO), informeaza Reuters. Dupa decizia CIO, grupul media de stat VGTRK a anuntat ca nu va difuza competitiile de la JO de iarna. Rusia, interzisa…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne.

- Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a interzis Rusiei sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna. Marți, la Lausanne, in Elveția s-a incheiat reuniunea comitetului executiv al CIO, pe al carei ordine de zi se afla problema admiterii lotului olimpic al Rusiei la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang,…

- Aleksei Negodailo si Dimitri Trunenkov au fost descalificati, iar rezultatele lor de la JO 2014 au fost anulate. De asemenea, CIO le-a descalificat pe biatlonistele Yana Romanova si Olga Vilukhina, medalitae cu argint, dar si pe Sergei Chudino, concurent in proba de skeleton. Aceste noi sanctiuni…

- Horst Huttel, responsabil al federatiei de schi din Germania, cere excluderea sportivilor rusi de la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, din cauza cazurilor de dopaj, informeaza Le Figaro. "Este singura decizie coerenta. Sper ca se va da un semnal clar in beneficiul sportului", a declarat…

- Intr-o conferința de presa la Manila, unde a participat la summitul Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), Moon a spus ca, in cazul in care Phenianul este de acord sa inceapa un dialog privind programul sau nuclear, ar fi deschise toate opțiunile.Negocierile ar aborda inclusiv…

- Agenția Mondiala Antidoping (AMA/WADA) va decide, in cursul acestei saptamani, daca va reintegra Rusia printre țarile aflate in conformitate cu regulile in materie de lupta impotriva dopajului, o etapa departe de a fi atinsa, cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea…

- In perioada 9-25 februarie 2018 are loc, la PyeongChang, a 23-a editie a Jocurilor Olimpice Moderne de Iarna. Cu 90 de zile ramase inainte de startul competitiei, delegatia Romaniei mizeaza doar pe zece sportivi calificati pentru PyeongChang. Toti de la Schi Biatlon. Calificarile sunt insa in toi. Ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Visa (NYSE: V), partenerul exclusiv de tehnologii de plata al Jocurilor Olimpice și Paralimpice, anunta astazi lansarea a trei dispozitive wearable de plata disponibile spre comercializare. Cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, Visa a creat manuși, stickere și insigne olimpice cu tehnologie NFC…