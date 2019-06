Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 03:19, in zona seismica Vrancea, epicentrul seismului fiind in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 200 de kilometri, a notat mediafax.ro.…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmiteIn ziua de 22/06/2019 la ora 03:19:34(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 4.2 pe scara Richter, la adancimea de 131km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala…

- ALERTA MAXIMA. Cutremur puternic in Romania in urma cu puțin timp. Vezi unde s-a simțit cel mai tare Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs miercuri seara in județul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs la adancimea de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sambata noaptea, la ora locala 0:59, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 137 km. Cutremurul…

- Pe 27 aprilie, la ora 00:59, ora Romaniei, s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter, la adancimea de 137 kilometri. Seismul a fost inregistrat in apropierea oraselor Nehoiu (11km), Intorsura Buzaului (35km), Covasna (36km), Valenii de Munte…

- Pe 27 aprilie, la orele 00:59, s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter, la adancimea de 137 kilometri, anunța institutul de specialitate. Seismul a fost inregistrat in apropierea orașelor Nehoiu (11km), Intorsura Buzaului (35km), Covasna…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca s-a produs un nou cutremur in județul Buzau. Este cel de-al doilea cutremur inregistrat in 24 de ore, dupa ce ieri a avut loc un seism tot in județul Buzau – 2,3 grade pe scara Richter, la o adancime de 113 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade s-a inregistrat, vineri dimineata, la ora 8.25, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), un cutremur cu magnitudinea 3.8 pe scara Richter s-a produs,…